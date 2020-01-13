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- 15:14 SkyUp изменил правила провоза багажа и ручной клади: что важно знать авиапассажирам
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SkyUp изменил правила провоза багажа и ручной клади: что важно знать авиапассажирам
Украинская авиакомпания SkyUp, ранее анонсировавшая с 30 марта 2020 года прямой рейс из Киева в южно-итальянский город Бари, меняет правила провоза багажа и ручной клади.
Как сообщает «Центр транспортных стратегий», новшества вступят в силу с 16 января 2020 года. В частности, тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Ранее ограничений по суммарному размеру не было. Также по этим тарифам норма багажа на ребенка в возрасте до 2 лет составитт 10 кг и 115 см в сумме измерений. Ранее такая норма применялась независимо от тарифа.
Что же касается ручной клади, то ее вес и размеры — 7 кг и 55×40×20 см — не изменились. Однако есть уточнения по дополнительным предметам (женским и мужским сумкам, одежде, ноутбукам и питанию для детей), которые разрешалось брать в салон: «Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35×20×10 см. Питание для ребенка — вес до 5 кг, параметры 40×30×20 см». За дополнительную ручную кладь (до 5 кг, 55×40×20 см) нужно будет заплатить 25 евро.
Нестандартный багаж, который пассажир берет в салон, не должен превышать 75 кг (ранее — 80 кг), а его размеры — 40×55×115 см (ранее нестандартный багаж должен был просто помещаться в отдельном кресле). При оформлении на сайте эта услуга стоит 40 евро, в аэропорту — 60 евро.
В то же время авиаперевозчик увеличил на 30 см — с 300 см до 330 см — сумму измерений перевозимого спортивного снаряжения. Если общий вес снаряжения и багажа не превысит 23 килограмма, то денег за инвентарь с пассажира не возьмут. А если больше, то за перевозку спортивного снаряжения придется заплатить 25 евро (оформление на сайте) или 50 евро (оформление в аэропорту".
Если ранее авиакомпания разрешала отправлять детей без сопровождения родителей с 2 лет (до 14 по Украине и до 16 — за рубеж), то теперь на борт возьмут ребенка не младше 5 лет. Услуга по его сопровождению обойдется родителям в 50 евро.
Изменились и правила перевозки животных. Теперь в SkyUp четко определили, что в салон можно брать не «мелких животных», а «котов и собак». Разрешенный вес животного со средством транспортировки (50×40×20 см) увеличили с 7 до 8 кг. Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро — в аэропорту.
В багажном отделении можно перевозить живность весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений. Стоимость перевозки — 80 евро (заказ услуги на сайте) и 100 евро (в аэропорту).
Также компания ограничивает возможности по смене даты вылета в личном кабинете. Этой опцией, как и раньше, можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро — в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах — кроме Зальцбурга и Коломбо.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Высший совет правосудия решил уволить судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая ранее приняла решение о приостановлении действия лицензии SkyUp.
Журналисты выяснили, что одна из жительниц Киевской области, которая подписала иск в суд, никогда не пользовалась услугами этого авиаперевозчика, заявив, что ее подпись была подделана.
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