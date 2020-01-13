23.82 / 24.13 26.31 / 26.79
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Старый Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

5:28 14 января 2020 27
Старый Новый год
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

14 января в Украине празднуют Старый Новый год и Васильев день.

Если вы еще не поздравили друзей со Старым Новым годом 2020, мы предлагаем выбрать красивое поздравление и исправить это.

Читайте также: Лучшие щедривки на Старый Новый год (видео)

Старый Новый год

Пусть Старый Новый год
Новое счастье всем принесёт,
Пусть в новую жизнь откроет нам дверь,
В которой не будет ни бед, ни потерь.

Желаем удачи, добра, позитива,
В работе побольше тебе креатива,
В семье — много ласки, тепла и любви.
Радуйся, смейся, люби и живи!

Старый Новый год
***
Вот сегодня настает
Праздник — Старый Новый год.
Всех сердечно поздравляем
И от всей души желаем
Мира, счастья и добра,
Новогоднего тепла.
И примите поздравок
С теплой ноткой между строк.
А еще желаем мы
Много неземной любви.
Пусть ужасно повезет
В этот Старый Новый год.

Старый Новый год
***
С собой проблемы, беды забирая,
Уходит тихо Старый Новый год.
А я тебя с улыбкой поздравляю,
Пусть счастье в твоей жизни расцветет.
Перечеркни былые неудачи,
Открой же сердце свету и добру.
Желаю я теперь зажить иначе —
В два раза лучше. Пусть, как будто друг,
Успех всегда тебя сопровождает,
Ведь грусти в твоей жизни больше нет.
Здоровье пусть тебя не покидает,
А силы пусть прибавится вдвойне!

Старый Новый год
***
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

Старый Новый год
***
В этот Старый Новый год желаю все плохое оставить в прошлом, а в будущее брать самое лучшее. Пусть дом будет полной чашей, теплого семейного очага, любви и мира. Желаю, чтобы каждый день радовал и давал силы на новые свершения!

Старый Новый год

Еще больше красивых поздравлений со Старым Новым годом читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчина

В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Жених и невеста

Боец АТО обвенчался с любимой на киевском вокзале (фото)

трц

Потоп в Киеве: что происходит сейчас возле Ocean Plaza (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер