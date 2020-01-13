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Старый Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе
14 января в Украине празднуют Старый Новый год и Васильев день.
Если вы еще не поздравили друзей со Старым Новым годом 2020, мы предлагаем выбрать красивое поздравление и исправить это.
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Пусть Старый Новый год
Новое счастье всем принесёт,
Пусть в новую жизнь откроет нам дверь,
В которой не будет ни бед, ни потерь.
Желаем удачи, добра, позитива,
В работе побольше тебе креатива,
В семье — много ласки, тепла и любви.
Радуйся, смейся, люби и живи!
***
Вот сегодня настает
Праздник — Старый Новый год.
Всех сердечно поздравляем
И от всей души желаем
Мира, счастья и добра,
Новогоднего тепла.
И примите поздравок
С теплой ноткой между строк.
А еще желаем мы
Много неземной любви.
Пусть ужасно повезет
В этот Старый Новый год.
***
С собой проблемы, беды забирая,
Уходит тихо Старый Новый год.
А я тебя с улыбкой поздравляю,
Пусть счастье в твоей жизни расцветет.
Перечеркни былые неудачи,
Открой же сердце свету и добру.
Желаю я теперь зажить иначе —
В два раза лучше. Пусть, как будто друг,
Успех всегда тебя сопровождает,
Ведь грусти в твоей жизни больше нет.
Здоровье пусть тебя не покидает,
А силы пусть прибавится вдвойне!
***
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
***
В этот Старый Новый год желаю все плохое оставить в прошлом, а в будущее брать самое лучшее. Пусть дом будет полной чашей, теплого семейного очага, любви и мира. Желаю, чтобы каждый день радовал и давал силы на новые свершения!
Еще больше красивых поздравлений со Старым Новым годом читайте здесь.
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