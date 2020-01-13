Старый Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

Общество и люди

14 января в Украине празднуют Старый Новый год и Васильев день.

Если вы еще не поздравили друзей со Старым Новым годом 2020, мы предлагаем выбрать красивое поздравление и исправить это.

Пусть Старый Новый год

Новое счастье всем принесёт,

Пусть в новую жизнь откроет нам дверь,

В которой не будет ни бед, ни потерь.

Желаем удачи, добра, позитива,

В работе побольше тебе креатива,

В семье — много ласки, тепла и любви.

Радуйся, смейся, люби и живи!



***

Вот сегодня настает

Праздник — Старый Новый год.

Всех сердечно поздравляем

И от всей души желаем

Мира, счастья и добра,

Новогоднего тепла.

И примите поздравок

С теплой ноткой между строк.

А еще желаем мы

Много неземной любви.

Пусть ужасно повезет

В этот Старый Новый год.



***

С собой проблемы, беды забирая,

Уходит тихо Старый Новый год.

А я тебя с улыбкой поздравляю,

Пусть счастье в твоей жизни расцветет.

Перечеркни былые неудачи,

Открой же сердце свету и добру.

Желаю я теперь зажить иначе —

В два раза лучше. Пусть, как будто друг,

Успех всегда тебя сопровождает,

Ведь грусти в твоей жизни больше нет.

Здоровье пусть тебя не покидает,

А силы пусть прибавится вдвойне!



***

Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.



***

В этот Старый Новый год желаю все плохое оставить в прошлом, а в будущее брать самое лучшее. Пусть дом будет полной чашей, теплого семейного очага, любви и мира. Желаю, чтобы каждый день радовал и давал силы на новые свершения!

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