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Старый Новый год 2020: прикольные поздравления и открытки
Старый Новый год — праздник, к которому многие относятся с юмором. Предлагаем и вам отправить забавное поздравление друзьям.
«Факты» сделали подборку именно таких поздравлений и открыток.
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Желаю в Старый Новый год
Икоркой мазать бутерброд
Не раз в году, а каждый день.
Пускай не одолеет лень,
Поменьше спи, бодрее будь,
Еще успеешь отдохнуть.
***
За ворота проводили,
Дверь на три замка закрыли,
А он снова к нам идет,
Здравствуй, Старый Новый год!
Мы в мешок собрали мусор,
Крошки, порванные бусы,
Когда будешь уходить,
Не забудь все захватить!
Ну, а нам оставь на память
Год веселый, добрый самый,
Чтоб скучать нам не пришлось,
И все лучшее сбылось!
***
Пусть со Старым Новым годом
В доме селится удача,
И богатство в двери входит —
С ним живётся точно ярче!
Пусть успехи вдруг нагрянут,
Повезет легко, беспечно,
Радость будет постоянной,
А улыбка — бесконечной!
Красивое поздравление со Старым Новым годом на украинском языке
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Не на рік, не на два,
А на многії літа!
Віншую вам нині
Усі добрі люди;
Хай в кожній родині
Завжди радість буде.
Хай кожної днини
Вам Бог помагає,
Біда хай загине,
А сонце сіяє.
І щиро бажаю,
Щоб в році Новому
Добро прибувало
До вашого дому!
І будьте щасливі
Разом з діточками,
Хай смутку і кривди
Не буде між вами.
Худібка і птиця
Нехай виростає,
А грип хай пташиний
Ваш дім обминає.
Нехай рясно родить
І жито, й пшениця,
Усякеє збіжжя,
Усяка пашниця.
Щоб наша держава
Цвіла й багатіла
Та місце достойне
У світі посіла.
Хай вас не лякає,
Що ціни на газ
Підніме Росія
У декілька раз.
Бо ми українці,
Ми сильна є нація,
Нас навіть не стерла
З землі радіація.
А ви щоб всміхались
І були здорові
Та завжди купались
У морі любові.
Снаги вам і сили
У новому році,
Щоб вас не кололо
Ні в серці, ні в боці.
Щоб збулися всі
Ваші мрії натхнені
І завжди від грошей
Тріщали кишені.
Щоб ваша робота
Не дала вам вмерти,
Всіх вас годувала
До самої смерті.
Ну, мабуть, пора вже
Підводити риску;
Бажаю ще всім вам
Нормального тиску.
Хай ласкою щедро
Всіх Бог огорта
Й дарує вам многі
Та благі літа.
Больше открыток и красивых поздравлений со Старым Новым годом можно найти здесь.
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