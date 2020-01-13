Старый Новый год 2020: прикольные поздравления и открытки

Общество и люди

Старый Новый год — праздник, к которому многие относятся с юмором. Предлагаем и вам отправить забавное поздравление друзьям.

«Факты» сделали подборку именно таких поздравлений и открыток.

Желаю в Старый Новый год

Икоркой мазать бутерброд

Не раз в году, а каждый день.

Пускай не одолеет лень,

Поменьше спи, бодрее будь,

Еще успеешь отдохнуть.

***

За ворота проводили,

Дверь на три замка закрыли,

А он снова к нам идет,

Здравствуй, Старый Новый год!

Мы в мешок собрали мусор,

Крошки, порванные бусы,

Когда будешь уходить,

Не забудь все захватить!

Ну, а нам оставь на память

Год веселый, добрый самый,

Чтоб скучать нам не пришлось,

И все лучшее сбылось!



***

Пусть со Старым Новым годом

В доме селится удача,

И богатство в двери входит —

С ним живётся точно ярче!

Пусть успехи вдруг нагрянут,

Повезет легко, беспечно,

Радость будет постоянной,

А улыбка — бесконечной!

Красивое поздравление со Старым Новым годом на украинском языке

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

Віншую вам нині

Усі добрі люди;

Хай в кожній родині

Завжди радість буде.

Хай кожної днини

Вам Бог помагає,

Біда хай загине,

А сонце сіяє.

І щиро бажаю,

Щоб в році Новому

Добро прибувало

До вашого дому!

І будьте щасливі

Разом з діточками,

Хай смутку і кривди

Не буде між вами.

Худібка і птиця

Нехай виростає,

А грип хай пташиний

Ваш дім обминає.

Нехай рясно родить

І жито, й пшениця,

Усякеє збіжжя,

Усяка пашниця.

Щоб наша держава

Цвіла й багатіла

Та місце достойне

У світі посіла.

Хай вас не лякає,

Що ціни на газ

Підніме Росія

У декілька раз.

Бо ми українці,

Ми сильна є нація,

Нас навіть не стерла

З землі радіація.

А ви щоб всміхались

І були здорові

Та завжди купались

У морі любові.

Снаги вам і сили

У новому році,

Щоб вас не кололо

Ні в серці, ні в боці.

Щоб збулися всі

Ваші мрії натхнені

І завжди від грошей

Тріщали кишені.

Щоб ваша робота

Не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала

До самої смерті.

Ну, мабуть, пора вже

Підводити риску;

Бажаю ще всім вам

Нормального тиску.

Хай ласкою щедро

Всіх Бог огорта

Й дарує вам многі

Та благі літа.

Больше открыток и красивых поздравлений со Старым Новым годом можно найти здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter