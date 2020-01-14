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Минута молчания, цветы и перерыв за перерывом: эксклюзивные фото первого в 2020 году заседания Рады

12:24 14 января 2020 278
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Заседание Верховной Рады IX созыва, которая впервые в 2020 году собралась на пленарное заседание после новогодних каникул, началось с минуты молчания — нардепы почтили память жертв авиакатастрофе в Иране, во время которой погибли 176 человек, в том числе и 11 граждан Украины.

Как передает корреспондент «ФАКТОВ» в Верховной Раде, пленарное заседание часто прерывается.

Народные депутаты, вернувшиеся после каникул, общаются в сессионном зале. Например, Святослав Вакарчук отдыхал в Таиланде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полиция усилила меры по безопасности в центре столицы и под зданием парламента, где запланированы массовые акции. Кстати, некоторые из их участников перекрыли улицу Грушевского.

Фото Сергея ТУШИНКОГО, «ФАКТЫ».

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