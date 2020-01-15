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Шоу-бизнес

«Ужас»: в сети жестко раскритиковали новую прическу Алины Гросу (фото)

13:28 15 января 2020 901
Алина Гросу
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно случайно показала голую грудь на сцене, удивила поклонников новой прической.

Так, Алина опубликовала в Instagram фото, на которых у нее новый цвет волос и челка.

Алина Гросу

Алина Гросу

Подписчики певицы заявили, что такая прическа ей не идет. «Ужас», «Ох, и страшная», «Ужас. Это парик?», «Челка прицепная?», «Ты как мой пудель», «Без челки было лучше намного», — пишут комментаторы.

Алина Гросу

Алина Гросу

Алина Гросу

Они также обвиняют певицу в том, что она увлеклась пластикой. Как известно, сама Гросу отрицает то, что ложилась под нож пластического хирурга. Но поклонники певицы заметили, что не так давно она обзавелась пышной грудью, которой не было видно на старых фото.

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