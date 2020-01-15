«Ужас»: в сети жестко раскритиковали новую прическу Алины Гросу (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно случайно показала голую грудь на сцене, удивила поклонников новой прической.

Так, Алина опубликовала в Instagram фото, на которых у нее новый цвет волос и челка.

Подписчики певицы заявили, что такая прическа ей не идет. «Ужас», «Ох, и страшная», «Ужас. Это парик?», «Челка прицепная?», «Ты как мой пудель», «Без челки было лучше намного», — пишут комментаторы.

Они также обвиняют певицу в том, что она увлеклась пластикой. Как известно, сама Гросу отрицает то, что ложилась под нож пластического хирурга. Но поклонники певицы заметили, что не так давно она обзавелась пышной грудью, которой не было видно на старых фото.

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