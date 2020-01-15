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Фестиваль «МоржиFest» и казацкое Крещение: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
16 января — балет «Венский вальс»,
17 января — опера «Кармен»,
18 января в 12:00 и 19:00 — балет «Снежная королева»,
19 января — концерт «Рождественские симфонии»,
21 января — балет «Дон Кихот»,
22 января — опера «Запорожец за Дунаем».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
С 17 января по 16 февраля в Музее истории Киева пройдет выставка Ивана Марчука и Николая Новикова «Магія штриха. Діалог двох генїїв».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Вход свободный.
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19 января в парке «Муромец» (Х-Park) состоится всеукраинский фестиваль закаливания «МоржиFest». В программе: освящение проруби и массовые крещенские купания; мастер-классы по зимнему плаванию и закаливанию. А также футбол на льду, дрифт на квадроциклах, битва снеговиков. На территории будут работать комнаты для переодевания и общественные бани.
Начало в 11:00.
Адрес: ул. Генерала Ватутина.
Вход свободный.
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19 января музей «Мамаева слобода» приглашает на празднование Крещения по-казацки. В программе: праздничная литургия; крестный ход на Иордан; народные гулянья; сожжение на костре дидухов; выступления фольклорных коллективов и троистых музыкантов.
Адрес: ул. Донца, 2 (от станции метро «Шулявская» ехать троллейбусом № 27).
С 06:30 до 10:00 вход для всех свободный.
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До 19 января в музейном комплексе «Мистецький арсенал» действует выставка культурных ценностей, которые были вывезены из Украины и возвращены на родину. Среди экспонатов — картина Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
Адрес: Лаврская, 12.
Цена: 80 грн.
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20 и 21 января в 19:00 в Доме актера состоятся концерты известного аккордеониста Игоря Завадского, посвященные выходу юбилейного, 15-го альбома «Триумфъ».
Адрес: ул. Ярославов Вал, 7.
Цена: от 70 грн.
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До 28 января в Karas Gallery проходит уже ставшая традиционной групповая художественная выставка «А4, шариковая ручка».
Адрес: Андреевский спуск, 22а.
Вход свободный.
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До 2 февраля в галерее Portal 11 открыта выставка живописи украинской художницы Елены Штепуры «Погружение».
Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.
Вход свободный.
***
До 9 февраля в Музее современного искусства можно посетить выставку живописи Дмитрия Стецько, Леси Довженко, Николая Мазура и Нины Денисовой.
Адрес: ул. Кирилловская, 41.
Вход свободный.
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До 29 февраля продлена работа мультимедийной выставки Ukraine WOW. Также в ней появились новые виртуальные объекты.
По субботам проводят экскурсии в 12:00, 15:00 и 18:00.
Адрес: Центральный железнодорожный вокзал, 14-й путь.
Цена: 50 грн. Дети до 12 лет, пенсионеры, участники боевых действий — вход свободный при наличии удостоверения.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно освятить воду на Крещение, 19 января, и как подготовиться к купанию в ледяной воде.
Также мы рассказывали, придут ли в Украину в ближайшие дни крещенские морозы.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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