Общество и люди

Фестиваль «МоржиFest» и казацкое Крещение: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

16 января — балет «Венский вальс»,

17 января — опера «Кармен»,

18 января в 12:00 и 19:00 — балет «Снежная королева»,

19 января — концерт «Рождественские симфонии»,

21 января — балет «Дон Кихот»,

22 января — опера «Запорожец за Дунаем».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 17 января по 16 февраля в Музее истории Киева пройдет выставка Ивана Марчука и Николая Новикова «Магія штриха. Діалог двох генїїв».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Вход свободный.

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19 января в парке «Муромец» (Х-Park) состоится всеукраинский фестиваль закаливания «МоржиFest». В программе: освящение проруби и массовые крещенские купания; мастер-классы по зимнему плаванию и закаливанию. А также футбол на льду, дрифт на квадроциклах, битва снеговиков. На территории будут работать комнаты для переодевания и общественные бани.

Начало в 11:00.

Адрес: ул. Генерала Ватутина.

Вход свободный.

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19 января музей «Мамаева слобода» приглашает на празднование Крещения по-казацки. В программе: праздничная литургия; крестный ход на Иордан; народные гулянья; сожжение на костре дидухов; выступления фольклорных коллективов и троистых музыкантов.

Адрес: ул. Донца, 2 (от станции метро «Шулявская» ехать троллейбусом № 27).

С 06:30 до 10:00 вход для всех свободный.

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До 19 января в музейном комплексе «Мистецький арсенал» действует выставка культурных ценностей, которые были вывезены из Украины и возвращены на родину. Среди экспонатов — картина Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Адрес: Лаврская, 12.

Цена: 80 грн.

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20 и 21 января в 19:00 в Доме актера состоятся концерты известного аккордеониста Игоря Завадского, посвященные выходу юбилейного, 15-го альбома «Триумфъ».

Адрес: ул. Ярославов Вал, 7.

Цена: от 70 грн.

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До 28 января в Karas Gallery проходит уже ставшая традиционной групповая художественная выставка «А4, шариковая ручка».

Адрес: Андреевский спуск, 22а.

Вход свободный.

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До 2 февраля в галерее Portal 11 открыта выставка живописи украинской художницы Елены Штепуры «Погружение».

Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.

Вход свободный.

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До 9 февраля в Музее современного искусства можно посетить выставку живописи Дмитрия Стецько, Леси Довженко, Николая Мазура и Нины Денисовой.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

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До 29 февраля продлена работа мультимедийной выставки Ukraine WOW. Также в ней появились новые виртуальные объекты.

По субботам проводят экскурсии в 12:00, 15:00 и 18:00.

Адрес: Центральный железнодорожный вокзал, 14-й путь.

Цена: 50 грн. Дети до 12 лет, пенсионеры, участники боевых действий — вход свободный при наличии удостоверения.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно освятить воду на Крещение, 19 января, и как подготовиться к купанию в ледяной воде.

Также мы рассказывали, придут ли в Украину в ближайшие дни крещенские морозы.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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