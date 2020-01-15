Украина

Зеленскому передали списки остающихся в плену украинцев и рассказали об ошибках предыдущего обмена

Украинский журналист Станислав Асеев, который вернулся на свободную территорию Украины из подвалов так называемой «ДНР» в декабре прошлого года, передал президенту Зеленскому список узников, которые еще удерживаются в тюрьмах на оккупированном Донбассе.

«Разговор с президентом касался в основном Донбасса. Но так как мы не обсуждали, какие вещи можно сделать публичными, могу рассказать только о некоторых деталях», — сказал Асеев в интервью ZN.UA.

По словам Асеева, эти списки результаты общей работы людей, вернувшихся из плена. Речь идет о реальных живых людях, которых видели освобожденные и которые находятся в тюрьмах Донецка и Макеевки.

Отмечается, что в списки попали гражданские, которых обвиняют в терроризме, шпионаже и экстремизме.

По словам Асеева, «сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен».



Журналист также напомнил то, что в числе освобожденных 29 декабря 2019 года оказались те, кто вообще там не мог быть.

По словам Асеева, в предыдущих обменных списках были люди, которые напрямую участвовали в том, что происходило в донецкой тюрьме, известной под названием «Изоляция».

Асеев отметил, что, по словам Зеленского, СБУ уже работает с теми, кто сотрудничал с боевиками, либо по своим личным садистским наклонностям участвовал в издевательствах и пытках.

«На самом деле, отследить, кто попадает в обмен очень сложно и здесь играет роль огромное количество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе», — сказал Асеев.

Напомним, Станислав Асеев, известный также под псевдонимом Станислав Васин, с июня 2017 находился в плену боевиков «ДНР». Так называемый «суд» оккупантов приговорил его к 15 годам заключения.

В декабре 2017 года во время обмена удерживаемыми лицами ожидался и обмен Асеева, но за несколько недель до обмена стало известно о том, что боевики отказались отпустить его.

29 декабря в рамках обмена из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в том числе и журналист Асеев.

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