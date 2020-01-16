23.95 / 24.17 26.57 / 26.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Александр Серов гневно высказался о ранении

11:09 16 января 2020 204
Александр Серов
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярный певец Александр Серов, который, по сообщениям росСМИ попал в пьяную передрягу в ресторане и получил пулевое ранение в ногу, гневно высказался об инциденте. После того, как горячая новость разлетелась в СМИ, 68-летний артист сделал официальное заявления, в котором заверил, что никакого ранения не было и что чувствует себя превосходно.

«Друзья! Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений! И, конечно, с нетерпением жду встречи с вами, уважаемые зрители, на моих концертах», — написал Серов.

В недалеком будущем он собирается выступить с сольным концертом в Киеве во Дворце «Украина». И это несмотря на то, что в 2017 году он выступал в аннексированном Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер