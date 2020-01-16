Александр Серов гневно высказался о ранении

Шоу-бизнес

Популярный певец Александр Серов, который, по сообщениям росСМИ попал в пьяную передрягу в ресторане и получил пулевое ранение в ногу, гневно высказался об инциденте. После того, как горячая новость разлетелась в СМИ, 68-летний артист сделал официальное заявления, в котором заверил, что никакого ранения не было и что чувствует себя превосходно.

«Друзья! Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений! И, конечно, с нетерпением жду встречи с вами, уважаемые зрители, на моих концертах», — написал Серов.

В недалеком будущем он собирается выступить с сольным концертом в Киеве во Дворце «Украина». И это несмотря на то, что в 2017 году он выступал в аннексированном Крыму.

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