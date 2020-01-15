Раненый Серов собрался с концертами в Украину

Шоу-бизнес

Известный певец Александр Серов, получивший ранение ноги после бурных посиделок в ресторане, собрался с концертами в Украину. Сольное выступление 68-летнего артиста запланировано на 23 марта в столичном Дворце «Украина». Об этом сообщил Серов на своей странице в Instagram и опубликовал афишу.

«КИЕВ!!! 23 марта 2020 г. приглашаю вас на свой сольный концерт, который пройдет во Дворце „Украина“. С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты! До встречи!» — анонсировал Серов.

На сайте концертной площадки также сообщается о предстоящем концерте. В сети продаются билеты, их стоимость 350−3790 гривен.

Сам Серов не скрывает, что выступал в аннексированном Крыму в ноябре в ноябре 2017 года.

«Я бы с удовольствием приехал, но мне „перекрыли“ Украину. Я приехал в Севастополь, дал концерт. А тут в интернете бегущая строка — „Александр Серов незаконно пересек границу“. Все, персона нон грата. Теперь я враг Украины… Ну как можно назвать меня врагом Украины? Что это за чушь вообще? Тем более, в Севастополе я служил три года. Три года жизни я отдал родине, советской родине, и военно-морскому флоту», — говорил ранее Серов в одной из программ на российском ТВ.

Во Дворце «Украина» заверяют, что Серову въезд в Украину не запрещен.

«Мне нужно проверить эту информацию. Но, вы же понимаете, что без разрешения СБУ на въезд в страну, ни один артист не будет давать концерты и анонсировать их», — заявил представитель концертного зала издаю «КП в Украине».

Напомним, ранее после скандала в СМИ запретили концерты российской блатной группы «Воровайки» в украинских городах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter