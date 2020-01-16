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Татьянин день: самые красивые поздравления в стихах и прозе

25 января отмечают Татьянин день. И это отличный повод поздравить всех Татьян с именинами.

«ФАКТЫ» собрали самые поздравления для именинниц в стихах и прозе

В Татьянин день желаю счастья,

Любви, удачи и участья.

Пусть ветер горести развеет,

И радость пусть в душе созреет!

Веселым будет настроенье,

Уйдут тревоги, сожаленья.

Январь укутает покровом,

Чтоб были вы всегда здоровы!



***

День сегодня не простой.

Он — Татьянин, он — святой!

Пусть Татьяну охраняет,

Нежно-нежно обнимает

Крыльями ее хранитель,

Белоснежный небожитель.

С праздником тебя, Танюш!

Никаких печалей, стуж

Пусть не селится на сердце.

Распахни для чуда дверцу!

Пусть душа поет от счастья

Даже в бури и ненастья.

Пусть исполнятся мечты,

Все, чего так хочешь ты.

День сегодня — только твой,

Добрый, радостный, родной!

***

Солнце утром рано-рано

Над землей взлетело.

Поздравлять оно Татьяну

Первым захотело.

Вслед за солнцем принимай

Мои поздравления,

Пусть умножит тебе жизнь

Радости мгновения.

Я желаю быть веселой,

Чаще улыбаться,

Чтоб с любовью и удачей

В жизни не расстаться.

***

Рано утром солнышко

Пусть тебя разбудит,

Лучиком погладит —

Утро добрым будет.

Пусть Танюша наша

Никогда не плачет,

И пусть рядом будет

Тот, кто много значит.

Пусть тебе цветочки

Дарят каждый день,

И пусть твое счастье

Не накроет тень.

***

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!



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