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Татьянин день: самые красивые поздравления в стихах и прозе

8:36 25 января 2020 6991
Татьянин день
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 января отмечают Татьянин день. И это отличный повод поздравить всех Татьян с именинами.

«ФАКТЫ» собрали самые поздравления для именинниц в стихах и прозе

Читайте также: Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки

Татьянин день

В Татьянин день желаю счастья,
Любви, удачи и участья.
Пусть ветер горести развеет,
И радость пусть в душе созреет!
Веселым будет настроенье,
Уйдут тревоги, сожаленья.
Январь укутает покровом,
Чтоб были вы всегда здоровы!

Татьянин день
***
День сегодня не простой.
Он — Татьянин, он — святой!
Пусть Татьяну охраняет,
Нежно-нежно обнимает

Крыльями ее хранитель,
Белоснежный небожитель.
С праздником тебя, Танюш!
Никаких печалей, стуж

Пусть не селится на сердце.
Распахни для чуда дверцу!
Пусть душа поет от счастья
Даже в бури и ненастья.

Пусть исполнятся мечты,
Все, чего так хочешь ты.
День сегодня — только твой,
Добрый, радостный, родной!

Татьянин день

***
Солнце утром рано-рано
Над землей взлетело.
Поздравлять оно Татьяну
Первым захотело.

Вслед за солнцем принимай
Мои поздравления,
Пусть умножит тебе жизнь
Радости мгновения.

Я желаю быть веселой,
Чаще улыбаться,
Чтоб с любовью и удачей
В жизни не расстаться.

Татьянин день

***
Рано утром солнышко
Пусть тебя разбудит,
Лучиком погладит —
Утро добрым будет.

Пусть Танюша наша
Никогда не плачет,
И пусть рядом будет
Тот, кто много значит.

Пусть тебе цветочки
Дарят каждый день,
И пусть твое счастье
Не накроет тень.

Татьянин день

***
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.

Татьянин день

***
Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

Татьянин день

***
С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

Татьянин день
Больше открыток и поздравлений для именинниц вы можете найти тут.

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