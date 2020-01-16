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Татьянин день: самые красивые поздравления в стихах и прозе
25 января отмечают Татьянин день. И это отличный повод поздравить всех Татьян с именинами.
«ФАКТЫ» собрали самые поздравления для именинниц в стихах и прозе
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В Татьянин день желаю счастья,
Любви, удачи и участья.
Пусть ветер горести развеет,
И радость пусть в душе созреет!
Веселым будет настроенье,
Уйдут тревоги, сожаленья.
Январь укутает покровом,
Чтоб были вы всегда здоровы!
***
День сегодня не простой.
Он — Татьянин, он — святой!
Пусть Татьяну охраняет,
Нежно-нежно обнимает
Крыльями ее хранитель,
Белоснежный небожитель.
С праздником тебя, Танюш!
Никаких печалей, стуж
Пусть не селится на сердце.
Распахни для чуда дверцу!
Пусть душа поет от счастья
Даже в бури и ненастья.
Пусть исполнятся мечты,
Все, чего так хочешь ты.
День сегодня — только твой,
Добрый, радостный, родной!
***
Солнце утром рано-рано
Над землей взлетело.
Поздравлять оно Татьяну
Первым захотело.
Вслед за солнцем принимай
Мои поздравления,
Пусть умножит тебе жизнь
Радости мгновения.
Я желаю быть веселой,
Чаще улыбаться,
Чтоб с любовью и удачей
В жизни не расстаться.
***
Рано утром солнышко
Пусть тебя разбудит,
Лучиком погладит —
Утро добрым будет.
Пусть Танюша наша
Никогда не плачет,
И пусть рядом будет
Тот, кто много значит.
Пусть тебе цветочки
Дарят каждый день,
И пусть твое счастье
Не накроет тень.
***
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.
***
Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.
***
С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!