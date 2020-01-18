Взлет отменяется: украинский авиаперевозчик останавливает регулярные рейсы в ОАЭ

Украина

Украинская авиакомпания SkyUp, ранее анонсировавшая с 30 марта 2020 года прямой рейс из Киева в южно-итальянский город Бари, прекратит с 1 февраля выполнять регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова.

Причина- закрытие воздушного пространства над Ираном и Ираком, говорится в сообщении компании в Facebook.

«Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов», — говорится в сообщении.

Авиакомпания обещает тем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию в установленном порядке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», SkyUp меняет правила провоза багажа и ручной клади. Новшества вступят в силу с 16 января 2020 года. В частности, тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Ранее ограничений по суммарному размеру не было. Также по этим тарифам норма багажа на ребенка в возрасте до 2 лет составитт 10 кг и 115 см в сумме измерений. Ранее такая норма применялась независимо от тарифа.

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