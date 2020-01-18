Общество и люди

Мне перехотелось жить: экс-узник "ДНР" Асеев рассказал, что его поразило в мирном Киеве

Украинский журналист Станислав Асеев, вернувшийся на свободную территорию из плена так называемой «ДНР» в декабре прошлого года, до сих пор не может почувствовать себя полностью освобожденным.

По его словам, он никак не может вернуться в мирную жизнь и полную свободу, понять, как живут в этой реальности другие люди.

Асеев рассказал в интервью ZN.ua, что в Киеве идет своим чередом совсем другая жизнь, связи с которой он не может ощутить.

«Не так давно я зашел в метро, там сидела девушка, которая в смартфоне перебирала картинки детских подгузников. И честно говоря, я опешил, мне перехотелось жить… Потому, что я понял, что тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен. И это правильно», — рассказал Асеев.

Когда на следующей остановке Асеев увидел парня в камуфляже, другие люди для него перестали существовать. Ему показалось, что этт военный его единственная связь с городом.

Напомним, Асеев, известный также под псевдонимом Станислав Васин, с июня 2017 находился в плену боевиков «ДНР». Там его приговорили его к 15 годам заключения.

После возвращения из плена Асеев заявил, что главной его задачей в ближайшее время будет работа по освобождению остальных пленных из подвалов боевиков и уже передал списки узников президенту Зеленскому.

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