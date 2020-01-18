- 21:05 Что будет с Россией после смерти Путина? Озвучен апокалиптический прогноз
- 20:50 Родился размером с палец: Дмитрий Комаров сообщил о смерти самого маленького человека на Земле
- 20:29 Мне перехотелось жить: экс-узник "ДНР" Асеев рассказал, что его поразило в мирном Киеве
- 19:59 Искали несколько дней: в озере под Киевом нашли тело подростка
- 19:31 Тяжелый день: на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих
- 19:28 Крещение Господне 2020: короткие поздравления и красивые открытки
- 19:12 Forbes назвал самых богатых людей мира: Безос утратил лидерство
- 18:50 Мужчина убил двух человек на похоронах в Кривом Роге: детали жуткого происшествия
- 18:43 Макгрегор – Серроне: онлайн-видеотрансляция боя UFC
- 18:24 Последний прилет: украинцев призвали присоединиться к прощанию с жертвами крушения самолета МАУ в Иране
- 18:17 Богдан пожаловался на "скукатищу" и получил в ответ массу советов
- 18:06 «Отдых втроем»: Джамала порадовала яркими фото из Египта
Мне перехотелось жить: экс-узник "ДНР" Асеев рассказал, что его поразило в мирном Киеве
Украинский журналист Станислав Асеев, вернувшийся на свободную территорию из плена так называемой «ДНР» в декабре прошлого года, до сих пор не может почувствовать себя полностью освобожденным.
По его словам, он никак не может вернуться в мирную жизнь и полную свободу, понять, как живут в этой реальности другие люди.
Асеев рассказал в интервью ZN.ua, что в Киеве идет своим чередом совсем другая жизнь, связи с которой он не может ощутить.
«Не так давно я зашел в метро, там сидела девушка, которая в смартфоне перебирала картинки детских подгузников. И честно говоря, я опешил, мне перехотелось жить… Потому, что я понял, что тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен. И это правильно», — рассказал Асеев.
Когда на следующей остановке Асеев увидел парня в камуфляже, другие люди для него перестали существовать. Ему показалось, что этт военный его единственная связь с городом.
Напомним, Асеев, известный также под псевдонимом Станислав Васин, с июня 2017 находился в плену боевиков «ДНР». Там его приговорили его к 15 годам заключения.
После возвращения из плена Асеев заявил, что главной его задачей в ближайшее время будет работа по освобождению остальных пленных из подвалов боевиков и уже передал списки узников президенту Зеленскому.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.