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У Зеленского назвали время и место провдения траурной церемонии памяти жертв рейса PS 752 "Тегеран-Киев"
Траурная церемония памяти жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО, пройдет в международном аэропорту «Борисполь» 19 января. Об этом сообщает Офис президента.
«В воскресенье, 19 января, в 11:00 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту «Борисполь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители СМИ приглашаются на 13:00 к терминалу В.
Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы погибли 176 человек из 7 стран, в том числе 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа.
19 января в районе международного аэропорта «Борисполь» будут введены временные ограничения дорожного движения. Это связано с траурными мероприятиями по погибшим украинцам рейса PS 752 «Тегеран — Киев».
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