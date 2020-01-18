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Последний прилет: украинцев призвали присоединиться к прощанию с жертвами крушения самолета МАУ в Иране
В воскресенье, 19 января, в Украину прибудет рейс из Ирана, который привезет тела украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января под Тегераном. Об этом в Facebook сообщил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне.
«Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи видимо еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой …», — написал он.
Чиновник предложил встретить невинные жертвы автомобильным сигналом и «почетной стражей» в аэропорту Борисполя.
Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы погибли 176 человек из 7 стран, в том числе 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа.
Как сообщали «ФАКТЫ», 19 января в районе международного аэропорта «Борисполь» будут введены временные ограничения дорожного движения. Это связано с траурными мероприятиями по погибшим украинцам рейса PS 752 «Тегеран — Киев».
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