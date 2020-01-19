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Происшествия

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

8:31 19 января 2020 152
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье таксист решил креативно наказать пассажира, который воспользовался транспортом и не заплатил за проезд из-за того, что у него не было денег. А в Киеве таксиста уличили в воровстве банковских карт у клиентов.

Как пишет запорожское издание «Суббота», мужчина хотел бесплатно доехать на такси с «Бабурки» до Малого рынка.

После прибытия на место и не получив денег, водитель вручил пассажиру пузырек зеленки и сказал умыться ею.

Видео «зеленого» пассажира появилось в сети.

Мнение запорожцев по поводу инцидента разделилось. Часть пользователей написала под роликом, что зря таксист так поступил с мужчиной. Другие посетовали, что водитель не вызвал полицию.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инцидентах, в которых замешаны таксисты. Так в Киевской области таксист похитил своего пассажира и всю ночь продержал в подвале на цепи, требуя оформить на свое имя кредит. Другой киевский таксист изнасиловал и ограбил пассажирку. А во Львове таксист с напарником украли банковский терминал с деньгами.

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