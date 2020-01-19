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Умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"

13:59 19 января 2020 546
Руслан Владыко
Инф. «ФАКТОВ»

Один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января. Об этом сообщил в Facebook продюсер группы Евгений Колмыков.

Руслан Владыко — один из основателей группы «Ляпис Трубецкой», которая распалась в 2014 году. После этого Владыко стал гитаристом в проекте Trubetskoy.

Как пишет «Новая газета», летом прошлого года гитариста избили и ограбили в Минске, после чего он впал в кому. Умер Владыко, не приходя в сознание. Ему было 45 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти драматурга Юрия Димитрина, создавшего совместно с композитором Александром Журбиным первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». А также рассказывали о многих известных людях, кого не стало в 2019 году.

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