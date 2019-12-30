Куриный паштет и желе с шампанским: лучшие новогодние блюда от судей «МастерШефа»

Стиль жизни

Своими рецептами для новогоднего стола с «ФАКТАМИ» поделились судьи популярного проекта «МастерШеф» (СТБ) Владимир Ярославский, Елизавета Глинская и Эктор Хименес-Браво.

— У меня есть одна новогодняя история, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Ярославский. — Как-то праздновали восемь девчонок и один я. Мне было, наверное, лет 18. Вдвоем с моей подругой мы готовили еду для всей компании. Планировали делать курицу. Помню, что она была немного подмороженная. Я натер ее солью, горчицей, чесночным маслом. Уже на тот момент мы немного выпили и решили, что мы разве тут самые некрасивые?! Все празднуют, а мы целый день на кухне. Так вот, во время готовки понемногу наливали себе шампанского. Я включил духовку на самый слабый огонь, примерно 110 градусов. Думал, пускай разморозится. И забыл совсем! Это было в восемь вечера, а только в три часа ночи я вспомнил… Думал: «Ужас, все пропало!» Подхожу к духовке, а курица стоит, как и стояла. Очень румяная! Беру за ножки, а они — раз, и отломались! За семь часов в духовке птица просто идеально приготовилась, она таяла во рту. Это была моя самая вкусная курица в жизни! Вот такой был мой новогодний опыт модного сейчас slow-cooking — метода приготовления при низких температурах в течение долгого времени.

Запеченная курица Ингредиенты: Курица 1,2 — 1,5 кг Горчица 3 столовые ложки Сливочное масло 50 г Чеснок 2 зубчика Соль, перец по вкусу Приготовление: Сливочное масло размягчить. Чеснок мелко порубить, смешать с маслом. Курицу посолить, поперчить, равномерно натереть горчицей и чесночным маслом снаружи и внутри. Духовку разогреть до 110 градусов. Поставить курицу в духовку на 6 часов. Каждый час поливать курицу ее же соком.

— Еще есть очень простой, недорогой рецепт куриного паштета, — рассказал Владимир. — Получается очень вкусно! Этот базовый рецепт, который еще никогда меня не подводил.

Куриный паштет На килограмм готового паштета: 500 г печенки 275 г моркови 300 г лука 75 г зеленого сельдерея Соль, черный душистый перец по вкусу 1,5 столовая ложка меда 200 г сливочного масла Оливковое масло для жарки Приготовление: Понадобится утятница или кастрюля с толстым дном. Морковь почистить и нарезать крупным кубиком. Обжарить до румяности. Добавить лук, его так же поджарить до золотистости. Добавить сельдерей, обжарить. На овощи выложить печенку. Дать ей начать жариться, перевернуть. Накрыть крышкой. Под крышкой печень выдаст сок, так тушить 15−20 минут. Открыть крышку и на очень медленном огне вытушить лишнюю влагу. Добавить соль и все виды перца. Снять с огня и добавить мед. Остудить. Прокрутить через мясорубку один раз. Добавить сливочное масло (нарезанное кубиками) и прокрутить через мясорубку второй раз в однородный паштет.

— На сладкое предлагаю сделать чизкейк, — говорит Владимир. — Это десерт от которого уж точно никто не откажется.

Чизкейк 4 яйца 200 г сахара 400 г сыра Филадельфия 250 г жирных сливок 100 г песочного печенья к чаю 50 г сливочного масла Приготовление: Печенье перебить скалкой в крошку и смешать с размягченным маслом. Утрамбовать в форму для выпекания, сформировать невысокий бортик. Духовку разогреть до 180 градусов и подпечь корж в течение 15 минут. Филадельфию смешать с половиной сахара. Яйца взбить с оставшимся сахаром и отдельно взбить сливки. Аккуратно смешать все в однородную воздушную консистенцию. Вылить начинку на корж и выпекать при температуре 170 градусов 1 час. Остудить и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.

— А я советую приготовить на десерт ароматное желе «Клубника-Шампанское», — рассказала «ФАКТАМ» Елизавета Глинская. - Оно идеально подходит для новогоднего стола.

Желе «Клубника-Шампанское» Клубничное желе: 200 г клубничного пюре 200 г клубники 30 г сахара 6 г желатина 30 мл воды (для желатина) Желе с шампанским: 120 мл шампанского 70 г сахара 30 мл воды 4 г желатина 20 мл воды (для желатина) Декор: взбитые сливки (жирность не менее 30%) клубника мята Приготовление: Подготовим клубнику. Клубника может быть замороженной. Часть нарезаем небольшими кубиками, часть измельчаем блендером до состояния пюре. В сотейник отправляем клубничное пюре и сахар, доводим до кипения. Соединяем горячее пюре с замоченным и набухшим желатином. Сюда же отправляем нарезанную клубнику. (Пропорция желатин — вода = 1:5. Желатин всегда замачиваем в воде комнатной температуры. Оставляем желатин на 10−15 минут, затем используем.) Разливаем клубничное желе по бокалам или формам. Убираем в холодильник на несколько часов, до застывания. Приготовим желе с шампанским. На огонь ставим сотейник с водой и сахаром, доводим до кипения. Заливаем замоченный и набухший желатин горячим сиропом. Добавляем шампанское. Выливаем слой желе шампанского поверх застывшего клубничного желе. Убираем в холодильник на несколько часов. Готовое желе украшаем взбитыми сливками и свежей клубникой.

— Тем, кто не представляет свой праздничный стол без морепродуктов, я бы посоветовал мое любимое блюдо , — рассказал «ФАКТАМ» Эктор Хименес-Браво. — Это жареные кальмары с мелкой рыбешкой, хрустящим нутом и лимоном. Оно рассчитано на 6−8 порций.

Ингредиенты: 400 г щупальцев кальмаров 12 шт. любой мелкой рыбки для жарки 300 мл молока Масло для жарки во фритюре Мука Соль и молотый черный перец 1 стакан консервированного нута, хорошо промытого и высушенного 2 лука-шалота, нарезанных кольцами 1 лимон, нарезанный тонкими слайсами Небольшой пучок петрушки и укропа 10 листьев свежего базилика или мяты 50 г пепперончини (консервированный острый перчик) Приготовление: Кальмары и рыбу почистить, кальмары нарезать, рыбу оставить целой. Замочить в достаточном количестве молока на 20 минут. В большой кастрюле разогреть масло (его не должно быть больше половины кастрюли). Рядом поставить неглубокую тарелку с мукой. Молоко слить, кальмары и рыбу обильно посолить и поперчить. Нут, лук-шалот и ломтики лимона тоже хорошо приправить. Все ингредиенты обвалять в муке. Переложить в сито или дуршлаг и стряхнуть излишки. Обжарить во фритюре до золотистого цвета 2−3 минуты. Перед тем как вынимать продукты, отправить во фритюр свежие травы на 10 секунд. Все ингредиенты обсушить от масла бумажным полотенцем. Выложить на тарелку. Подавать с соусом цацики и дольками лимона.

Ранее кулинар из Узбекистана Лилия Ким рассказала «ФАКТАМ», как приготовить дома майонез, которым можно заправить любимые новогодние салаты. Она также поделилась рецептами оливье с языком и порционного холодца.



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