Принцы Гарри и Уильям после секретной беседы договорились о примирении (фото)

Мир

После того, как Букингемский дворец объявил об условиях, на которых принц Гарри и Меган Маркл могут начать самостоятельную жизнь, свободную от королевских обязательств, стало известно, что Гарри и его старший брат принц Уильям проводили свои собственные секретные переговоры. В ходе них, как сообщает издание The Sun, они договорились положить конец вражде, которая разделяла их последние два года. Выяснить отношения решено было по принципу «сейчас или никогда», поскольку младший принц собирается надолго уехать в Канаду, где его ждет Меган с восьмимесячным сыном Арчи, которого Гарри не видел уже около трех недель.

В обсуждении принимали некоторое участие и жены принцев — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Принцы, переговоры которых шли параллельно с семейным саммитом в Сандрингеме, но отдельно от него, пришли к соглашению «закопать топор войны» и восстановить братские узы. Они решили перестать обращать внимание на людей, которые стараются натравить их друг на друга. И прояснять все спорные моменты лично, без всякого посредничества.

Гарри и Уильям в детстве со своей матерью принцессой Дианой

Отношения между братьями, которые после смерти своей матери принцессы Дианы всегда были чрезвычайно близки, начали портиться после помолвки Гарри с Меган Маркл. Уильям считал, что брат чересчур торопится с женитьбой. А Гарри обиделся, решив, что брат и жена не оказывают должной поддержки его невесте. Герцог и герцогиня Сасекские, как сообщала пресса, также считали, что герцог и герцогиня Кембриджские старались оттеснить их на задний план. Гарри говорил в своем интервью, что у них с братом бывают «плохие дни», и что они идут каждый своей дорогой.

Хотя Гарри и Уильям помирились, отношения герцога Сассекского с его отцом принцем Чарльзом теперь, напротив, стали напряженнее, чем были. Чарльз очень опечалило и обеспокоило решение Гарри сложить с себя королевские полномочия. Между отцом и сыном наблюдается «недостаток доверия». По сообщения СМИ, Чарльз продолжит помогать младшему сыну деньгами, однако дал понять ему, что это финансирование небезгранично.

Чарльз также надеялся сблизиться со своим внуком Арчи. Трое его старших внуков, дети Уильяма, много времени проводят с родителями Кейт Миддлтон. А дедушка с отцовской стороны общается с ними не так часто, как ему хотелось бы. Чарльз рассчитывал, что с Арчи будет по-другому: мать Меган Дория постоянно проживает в Лос-Анджелесе, а со своим отцом Томасом Марклом герцогиня вообще не общается. Однако надеждам принца Уэльского сбыться было не суждено — теперь мальчик большую часть времени будет проводить вдали от королевской родни, за океаном.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл станут продюсерами и могут сотрудничать с Netflix.

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