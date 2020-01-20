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В то время, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей, им приходится искать замену. Оставшиеся в строю работающие члены королевской семья вынуждены теперь перераспределять силы. Им предстоит посетить сотни дополнительных мероприятий из-за «отставки» герцога и герцогини Сассекских. Ранее, к тому же, был вынужден сложить с себя полномочия и оскандалившийся средний сын королевы Елизаветы принц Эндрю. По данным издания The Sun, в прошлом году они трое посетили в общей сложности 558 мероприятий. В общей сложности число официальных событий с участием членов королевской семьи достигло 3567.

При этом 98-летний супруг королевы принц Филипп уже отошел от дел по состоянию здоровья. А сама 95-летняя Елизавета II вынуждена была ограничить число мероприятий, так как с возрастом ей все сложнее на них присутствовать.

Так, 20 января в Букингемском дворце состоялся прием участников Инвестиционного саммита Великобритания-Африка. От имени королевы гостей встречали ее внук принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Компанию им составила еще одна королевская пара — младший сын Елизаветы принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская. Предполагается, что именно они возьмут теперь на себя большую часть обязанностей Гарри и Меган. Эдвард и Софи считаются работающими членами королевской семьи. Однако до сих пор не слишком часто появлялись на приемах такого масштаба. Эдвард занимает 11-е место в очереди на британский престол — после своих старших братьев и их потомков.

Эдвард и Софи

The Duke and Duchess of Cambridge at tonights UK-Africa Summit — Kate in a dress by Needle and Thread pic.twitter.com/NB5K8nrkT1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 20, 2020

38-летняя Кейт, которая выглядела несколько мрачной, была в красном мерцающем платье от Needle and Thread. 55-летняя тетушка Уильяма Софи оделась в тон родственнице – в красное платье с короткими рукавами от Alaia.

Sophie Wessex looking lovely at tonights UK-Africa Summit in London #royal pic.twitter.com/iDIwJ9Qkip — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 20, 2020

Присутствовала также дочь королевы принцесса Анна. Принц Гарри, который все еще заканчивает дела в Великобритании, в то время, как его жена и сын ждут его в Канаде, на вечернем приеме не был. Он в одиночку посетил саммит днем и провел несколько частных встреч с политиками — в том числе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Между тем стало известно, что королева решила не лишать внука и его жену, которые не будут более ее официальными представителями, их королевских титулов. Они лишь перестанут пользоваться ими.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцы Гарри и Уильям после секретных переговоров договорились о примирении.

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