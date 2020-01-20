24.13 / 24.40 26.67 / 27.10
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой (фото, видео)

21:33 20 января 2020 356
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В то время, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей, им приходится искать замену. Оставшиеся в строю работающие члены королевской семья вынуждены теперь перераспределять силы. Им предстоит посетить сотни дополнительных мероприятий из-за «отставки» герцога и герцогини Сассекских. Ранее, к тому же, был вынужден сложить с себя полномочия и оскандалившийся средний сын королевы Елизаветы принц Эндрю. По данным издания The Sun, в прошлом году они трое посетили в общей сложности 558 мероприятий. В общей сложности число официальных событий с участием членов королевской семьи достигло 3567.

При этом 98-летний супруг королевы принц Филипп уже отошел от дел по состоянию здоровья. А сама 95-летняя Елизавета II вынуждена была ограничить число мероприятий, так как с возрастом ей все сложнее на них присутствовать.

Так, 20 января в Букингемском дворце состоялся прием участников Инвестиционного саммита Великобритания-Африка. От имени королевы гостей встречали ее внук принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Компанию им составила еще одна королевская пара — младший сын Елизаветы принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская. Предполагается, что именно они возьмут теперь на себя большую часть обязанностей Гарри и Меган. Эдвард и Софи считаются работающими членами королевской семьи. Однако до сих пор не слишком часто появлялись на приемах такого масштаба. Эдвард занимает 11-е место в очереди на британский престол — после своих старших братьев и их потомков.

Эдвард и Софи

38-летняя Кейт, которая выглядела несколько мрачной, была в красном мерцающем платье от Needle and Thread. 55-летняя тетушка Уильяма Софи оделась в тон родственнице – в красное платье с короткими рукавами от Alaia.

Присутствовала также дочь королевы принцесса Анна. Принц Гарри, который все еще заканчивает дела в Великобритании, в то время, как его жена и сын ждут его в Канаде, на вечернем приеме не был. Он в одиночку посетил саммит днем и провел несколько частных встреч с политиками — в том числе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Между тем стало известно, что королева решила не лишать внука и его жену, которые не будут более ее официальными представителями, их королевских титулов. Они лишь перестанут пользоваться ими.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцы Гарри и Уильям после секретных переговоров договорились о примирении.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл станут продюсерами и могут сотрудничать с Netflix.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер