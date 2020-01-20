Ситуация на Донбассе обострилась до предела: эксперт указал на взрывоопасную тенденцию

Украина

В районе проведения ООС происходит эскалация — боевики уже используют тяжелую артиллерию. На опасную тенденцию в своей публикации в Facebook обратил внимание аналитик Николай Белесков.

«Советую зайти на страницу ООС и почитать их ежедневные сообщения об обстреле. Интересная тенденция вырисовывается с начала года. Где-то к 10.01 рашисты в основном использовали пулеметы и гранатометы во время обстрелов. С 10.01. пошли уже минометы 82-мм, а за ними и 120-мм. А всю прошлую неделю в районе населенного пункта Орехово уже работала артиллерия калибра 122-мм и даже 152 мм — в дополнение к минометам обоих калибров», — написал Белесков.

Он отмечает, что прослеживается четкая тенденция на эскалацию. А ведь рядом с Орехово находится в Золотое, где недавно произвели разведение сил и средств.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter