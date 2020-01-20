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«Собчак и маленькие гаденыши»: телеведущая показала, как отдыхает на Мальдивах (фото)
Известная телеведущая Ксения Собчак, покатавшись на лыжах в Куршевеле, вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном отправилась на Мальдивы нежиться под теплым солнцем и плескаться в волнах океана. Звездное семейство арендовало роскошную виллу стоимостью 1,5 миллионов рублей в сутки. Собчак, которая ранее называла детей «маленькими гаденышами», души не чает в 3-летнем сыне Платоне, которого родила от бывшего мужа Максима Виторгана.
На своей странице в Instagram Ксения опубликовала трогательное фото с сыном. В подписи под ним она вспомнила былое.
«Картина „Жизнь внесла свои коррективы“ или „Собчак и маленькие гаденыши“. А вы тоже полюбили чужих детей, только когда появились свои, или я одна такая?», — подписала она снимок, на котором держит Платона на руках, а рядом с ними играем маленькая девочка — дочь друзей телеведущей. В видео Собчак также показывала, как трогательно дети общаются.
Также Собчак показала традиционное фото у бассейна. Фигурой в купальнике она светить не стала, а заодно прорекламировала платье и шляпу.
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