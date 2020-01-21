- 08:25 Обстрелы не прекращаются: ВСУ понесли потери на Донбассе
- 08:11 «Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 08:03 Война против УНР едва не обернулась для белогвардейцев разгромом: как это было
- 07:55 Уцелели только котята: в Днепре произошла жуткая авария
- 07:32 Новые тренды в маникюре: матовое покрытие, эффект сахара
- 07:19 В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
- 07:02 Кредиты в Украине будут выдавать по-новому: что нужно знать клиентам
- 06:55 ПФУ утвердил показатель средней зарплаты: как рассчитать свою пенсию
- 06:30 Трагедия в России: в пожаре заживо сгорели 11 человек
- 05:55 В свободном падении: Украина снова опустилась в рейтинге инновационных стран
- 05:30 Невинность со скидкой: еще одна украинка захотела продать свою девственность
- 04:55 Прикрываются иммунитетом: в Раде прокомментировали возможность досрочных парламентских выборов
Уцелели только котята: в Днепре произошла жуткая авария (фото, видео)
В Днепре в жутком ДТП 20 января погибли водитель и пассажирка автомобиля Opel, который на проспекте Малиновского столкнулся сразу с двумя Daewoo. Напомним, 15 января в Днепре маршрутное такси насмерть сбило женщину.
По предварительной информации Патрульной полиции Днепра в Facebook, Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто.
Водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте, их тела пришлось доставать с помощью специальной техники. В автомобиле уцелели только двое маленьких котят, которых передали сотрудникам коммунального предприятия «Зооконтроль».
Водители двух других авто получили травмы, одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава.
Ресурс Информатор-Днепр опубликовал видео момента аварии с видеорегистратора.
Как сообщали «ФАКТЫ», утром 20 января масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей произошло на проспекте Науки в Киеве. И в тот же день в Харьковской области на обочине автодороги «Дергачи — Казачья Лопань» обнаружили тела двух погибших мужчин, которых сбил на своем авто неизвестный. Теперь его ищут.
Фото Патрульной полиции Днепра
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой (фото, видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!