Уцелели только котята: в Днепре произошла жуткая авария (фото, видео)

Происшествия

В Днепре в жутком ДТП 20 января погибли водитель и пассажирка автомобиля Opel, который на проспекте Малиновского столкнулся сразу с двумя Daewoo. Напомним, 15 января в Днепре маршрутное такси насмерть сбило женщину.

По предварительной информации Патрульной полиции Днепра в Facebook, Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто.

Водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте, их тела пришлось доставать с помощью специальной техники. В автомобиле уцелели только двое маленьких котят, которых передали сотрудникам коммунального предприятия «Зооконтроль».

Водители двух других авто получили травмы, одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава.

Ресурс Информатор-Днепр опубликовал видео момента аварии с видеорегистратора.

Как сообщали «ФАКТЫ», утром 20 января масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей произошло на проспекте Науки в Киеве. И в тот же день в Харьковской области на обочине автодороги «Дергачи — Казачья Лопань» обнаружили тела двух погибших мужчин, которых сбил на своем авто неизвестный. Теперь его ищут.

Фото Патрульной полиции Днепра

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