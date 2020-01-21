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Украина

«Не смогу содержать ребенка»: Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч гривен

9:02 21 января 2020 735
Анна Новосад
Инф. «ФАКТОВ»

Министр образования и науки Анна Новосад, которая хочет сделать украинскую школу гендерно нейтральной, призналась, что получив портфель министра, существенно потеряла в зарплате по сравнению с предыдущей должностью руководителя директората МОН. Напомним, ранее на срочной встрече президента Зеленского и премьер-министра Гончарука было решено выработать механизм прозрачного начисления зарплаты топ-чиновникам.

По ее словам в интервью Интерфаксу-Украина, разница составляет 10 тысяч гривен.

В настоящее время зарплата министра образования «на руки» составляет «в среднем» 36 тысяч гривен. Также у нее есть собственное жилье и служебный автомобиль.

Однако, по словам Новосад, из своей зарплаты она много тратит на содержание офиса.

В будущем, допускает министр, она не сможет работать на государственной службе, поскольку не готова «пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать ее».

Например, она не знает, как выживать на 36 тысяч гривен, если у нее появится ребенок и связанные с этим расходы.

Напомним, ранее в Министерстве образования признали провал разрекламированного экспертимента с заменой бумажных учебников их электронными версиями.

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