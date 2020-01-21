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«Не смогу содержать ребенка»: Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч гривен
Министр образования и науки Анна Новосад, которая хочет сделать украинскую школу гендерно нейтральной, призналась, что получив портфель министра, существенно потеряла в зарплате по сравнению с предыдущей должностью руководителя директората МОН. Напомним, ранее на срочной встрече президента Зеленского и премьер-министра Гончарука было решено выработать механизм прозрачного начисления зарплаты топ-чиновникам.
По ее словам в интервью Интерфаксу-Украина, разница составляет 10 тысяч гривен.
В настоящее время зарплата министра образования «на руки» составляет «в среднем» 36 тысяч гривен. Также у нее есть собственное жилье и служебный автомобиль.
Однако, по словам Новосад, из своей зарплаты она много тратит на содержание офиса.
В будущем, допускает министр, она не сможет работать на государственной службе, поскольку не готова «пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать ее».
Например, она не знает, как выживать на 36 тысяч гривен, если у нее появится ребенок и связанные с этим расходы.
Напомним, ранее в Министерстве образования признали провал разрекламированного экспертимента с заменой бумажных учебников их электронными версиями.
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