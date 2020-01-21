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Под Ровно прямо на глазах у ребенка напали на активистку
В Вараше (Ровенская область), где недавно разгорелся скандал с картой Украины без Крыма и Донбасса, неизвестный мужчина напал на активистку Ольгу Кравчук, которая освещала коррупцию в медицинской сфере города. Об этом в Facebook сообщила Татьяна Печончик.
Мужчина ворвался в квартиру молодой женщины 18 января, когда та возвращалась домой с ребенком. Он напал на нее сзади, взял за горло и потребовал удалить группу в вайбере, в которой обсуждались вопросы коррупции и поборов в городской больнице. Когда ребенок стал кричать и плакать, нападавший ушел.
После инцидента потерпевшая обратилась в полицию. Опасаясь за жизнь ребенка, женщина также удалила группу в вайбере.
Отметим, год назад Кравчук после того, как столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараша, создала группу в вайбере, где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами, другими активистами.
Как сообщает местное издание ZMINA, Кравчук также жаловалась на горячую линию министерства охраны здоровья и добилась создания рабочей группы, которая инициировала проверку целевого использования денег местного бюджета горбольницей Вараша.
В результате проверки были выявлены нарушения.
Издание пишет, что что за два дня до нападения на Кравчук в Ровно с официальным визитом приезжала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она обсуждала с работниками отрасли готовность ко второму этапу реформирования медицинской сферы, который должен начаться с 1 апреля 2020 года.
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