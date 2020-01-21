Происшествия

Полиция Амстердама отобрала ребенка у "неадекватного" украинца, прибывшего из Бразилии

Украинца, которого подозревают в жестоком обращении со своей дочерью на борту самолета, прибывшего из Бразилии, задержали в столице Нидерландов.

Как сообщает в Facebook жандармерия Королевства Нидерланды, 18 января в амстердамском аэропорту «Схипхол» задержали 47-летнего украинца.

Мужчину подозревают в жестоком обращении с 3-летним ребенком на борту самолета, прибывшего из Бразилии.

По прибытии самолета в аэропорт мужчина был задержан, девочку передали в заведение по защите детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком случае в Ровно, где 19-летняя горе-мать мать оставила своего избитого новорожденного сына одного в общежитии. Ребенка обнаружили соседи. У мальчика были множественные линейные переломы костей черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и перелом носа. В отношении жестокой мамаши открыли уголовное производство.

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