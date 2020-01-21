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«Я — гражданин Украины?»: в сети обсуждают скандальный пост мелитопольца, выжившего в авиакатастрофе в Казахстане

Украинец Юрий Сон, который получил травму в авиакатастрофе самолета Foker-100 в Алматы, сравнил отношение к пострадавшим со стороны властей Казахстана и Украины. Его пост в Facebook вызвал бурные обсуждения.

Жители Мелитополя Юрий и Яна Сон в авиакатастрофе получили переломы позвоночника.

«Казахское правительство полностью оплатило наше почти двухнедельное пребывание в больнице.

Наше прислало человека, который сказал: «Если что, обращайтесь».

Казахское правительство прислало лучшего специалиста, чтобы поставить нам верный диагноз.

Наше прикрепило среднего специалиста, который единожды сконтактировал со спецами из Казахстана, а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно наше сообщение.

Казахское правительство всячески способствовало поиску наших вещей в развалинах самолета.

От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг, для получение помощи", — пишет Юрий Сон.

По его словам, перелет в лежачем положении на двоих стоил12 000 $. Авиакомпания Air Astana дала 50% скидку, а Департамент консульской службы МИД Украины ответил, что необходимо доказать неспособность оплатить перелет самим.

«Я гражданин Украины?» — обращается к руководству государства Юрий Сон.

Под постом уже более ста комментариев, вот некоторые их них:

Ранее сообщалось, что у пострадавших украинцев все вещи остались под обломками.

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