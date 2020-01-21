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Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)
Boeing 737 авиакомпании Ryanair, который следовал из столицы Румынии Бухареста в Лондон, загорелся через несколько минут после взлета. Ранее похожий инцидент произошел в израильском аэропорту с Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air — перед взлетом у лайнера загорелся двигатель.
Происшествие в Румынии случилось во время набора самолетом высоты. Видео из салона горящего лайнера опубликовано на странице «НТВ» в Twitter.
После ЧП самолет смог быстро вернуться в аэропорт вылета. На записи слышно, как напуганные пассажиры кричат и плачут во время полета. А салон лайнера быстро наполняется дымом.
Аэрофобы есть? Не смотрите это видео. Салон Boeing 737 авиакомпании Ryanair за считаные минуты наполнился дымом во время набора высоты. Лайнер должен был лететь из Бухареста в Лондон. Только чудом обошлось без трагедии, самолет смог быстро вернуться в аэропорт вылета pic.twitter.com/plOotr5e5T— НТВ (@ntvru) January 21, 2020
Напомним, 18 января в аэропорту «Киев» не мог приземлиться самолет венгерской авиакомпании Wizz Air. Борт 40 минут делал круги над столицей, сбрасывая топливо.
А 15 января в американском городе Лос-Анджелес произошел досадный инцидент с самолетом авиакомпании Delta — пилот был вынужден сбросить топливо на начальную школу.
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