24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

20:31 21 января 2020 133
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Boeing 737 авиакомпании Ryanair, который следовал из столицы Румынии Бухареста в Лондон, загорелся через несколько минут после взлета. Ранее похожий инцидент произошел в израильском аэропорту с Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air — перед взлетом у лайнера загорелся двигатель.

Происшествие в Румынии случилось во время набора самолетом высоты. Видео из салона горящего лайнера опубликовано на странице «НТВ» в Twitter.

После ЧП самолет смог быстро вернуться в аэропорт вылета. На записи слышно, как напуганные пассажиры кричат и плачут во время полета. А салон лайнера быстро наполняется дымом.

Напомним, 18 января в аэропорту «Киев» не мог приземлиться самолет венгерской авиакомпании Wizz Air. Борт 40 минут делал круги над столицей, сбрасывая топливо.

А 15 января в американском городе Лос-Анджелес произошел досадный инцидент с самолетом авиакомпании Delta — пилот был вынужден сбросить топливо на начальную школу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Алла Пугачева

Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер