Общество и люди

Авария на теплотрассе рядом со столичным торговым центром Ocean Plaza случилась 13 января. Около 20 часов в канун Старого нового года весь первый этаж торгового центра и магазин Ашан на подземном уровне залило кипятком. Торговый центр пришлось закрыть, персонал и посетителей — эвакуировать. СМИ облетела фотография с места катастрофы: молодой парень по колено в обжигающей воде несет на руках женщину…

Спустя неделю после потопа стало известно имя героя. Им оказался 25-летний охранник торгового центра Николай Джавлах. Он согласился дать эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

— Я работаю в Ocean Plaza четыре месяца, — рассказал Николай Джавлах. — В тот день, 13 января, тоже был на смене. Находился на нулевом этаже, когда по рации сообщили: случилась авария, прорыв теплотрассы. Нужно срочно эвакуировать людей. Мы с другими охранниками поспешили туда. Там — шум, крик, паника. И кипяток везде, пар столбом. Мы даже не ожидали, что вода будет прибывать настолько быстро. Двух девушек я вывел за руки, а третья, видимо, не разобралась, что происходит, и пошла в другую сторону, вглубь магазина. А когда попыталась выбраться, то ступила в воду, не понимая, что это кипяток. Сделала пару шагов, и горячая вода хлынула ей в ботинки. Она закричала, запаниковала и вернулась на тот участок магазина, куда вода еще не достала. Но оставаться там было нельзя, через пару минут ту территорию тоже залило бы кипятком. Я побежал к ней. Было очень трудно и невероятно больно, ноги буквально обжигало. Но я старался об этом не думать. Добежал до девушки, вскочил на стул — такой обычно используют в примерочных — попросил минуту, чтобы перевести дух. Взял ее на руки, снова прыгнул в кипяток и побежал к выходу. Как я смог сделать это, не знаю. Адреналин, наверное, шоковое состояние.

После этого, несмотря на обожженные ноги, я эвакуировал людей из ресторана «Руккола» — нам сообщили, что из-за разлитого кипятка они заблокированы внутри и не могут выйти. Мы пробрались туда, мой напарник выбил огнетушителем окно и мы стали вместе эвакуировать людей. Двое помогали людям вылезти наружу через окно, еще двое провожали к стоящей неподалеку машине скорой помощи. Только когда все эвакуационные работы были завершены, и мы убедились, что в торговом центре никого больше нет, я подошел к медикам. Они оказали мне первую помощь, обработали ноги, выдали справку. Диагноз поставили сразу: ожог нижних конечностей 2-й степени. Родным я не стал говорить о своем участии в эвакуации — это же праздник был, Старый новый год, щедривки… Не хотелось их расстраивать. Моя семья узнала обо всем только сейчас, когда мое имя появилось в интернете. Звонят, нервничают. Я успокаиваю их, говорю, что все хорошо. Мне уже действительно легче, волдыри сходят и боль притупляется. Надеюсь, к концу месяца выйду на работу.

Пользователи соцсетей отреагировали на эту историю очень бурно. Люди благодарят парня за мужественное поведение, предлагают наградить его и радуются, что в нашей стране еще есть такие герои.

Смотрите также эксклюзивные фото с места масштабной аварии.

А неунывающие киевляне, которым не привыкать к таким авариям, тут же начали шутить по поводу прорыва теплотрассы в Ocean Plaza.

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