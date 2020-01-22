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Собчак и Богомолов строят дом с двумя детскими (фото)

10:28 22 января 2020 588
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, умилившая сеть фото с «маленькими гаденышами», готовится к новоселью. Строительство роскошного особняка из финской сосны площадью 1000 квадратных метров завершено, заканчиваются внутренние работы. Дом будет полностью готов к лету. В нем предусмотрено две детские комнаты. Возможно, Ксения и Константин планируют совместного ребенка.

«У меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона», — говорила ранее Ксения Собчак.


*1. Таунхауз Собчак

2. Новый дом

Ранее Ксения жила в таунхаузе рядом с новым домом. Вместе с ней проживала и мама Людмила Нарусова, которая помогает Ксении с Платоном. Говорят, сейчас Собчак переехала в московскую квартиру Богомолова.

Напомним, Ксения воспитывает 3-летнего сына Платона от брака с Максимом Виторганом. У Богомолова есть дочь Анна, которую родила бывшая жена Дарья Мороз.

Вместе с деть Ксения и Константин отдохнули в Куршевеле, катаясь на лыжах. Затем семейство отправилось на Мальдивы.

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