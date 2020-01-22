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Генерал рассказал, как российских военных брали в плен в Донецком аэропорту
В Донбассе со стороны боевиков воюют кадровые российские военные, все так называемые советники и руководители «армий» «ДНР» и «ЛНР» состоят на службе в Вооруженных силах России. Во время обороны Донецкого аэропорта украинским военнослужащим не единожды приходилось брать в плен кадровых россиян.
Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал генерал-майор Олег Микац, который во время боев за ДАП командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.
«В октябре 2014-го в районе метеовышки группой моих снайперов были захвачены русские артиллеристы — шесть человек. Один вообще приехал по мобилизации с Дальнего Востока — командир БАВ (батареи артиллерийской разведки)», — вспоминал генерал.
Он добавил, что во время январских боев в районе «Зенита» брали в плен кадровых военных РФ, у которых с собой были военные билеты.
Кроме действующих военнослужащих, из России на Донбасс приезжает много было наемников.
«Огромная несправедливость в том, что Россия к нам отправляла хлам, который не мог найти себя нигде в жизни, который мог только убивать и грабить, а с нашей стороны, к сожалению, воевали и погибали лучшие. Умные, образованные, настоящие патриоты, которые стояли до последнего», — добавил украинский защитник.
Напомним, в 2019 году российские войска на Донбассе, а также местные террористы потеряли убитыми 619 боевиков, еще 939 были ранены.
«ФАКТЫ» писали о том, что в Украине собрана информация о российских воинских подразделениях, бойцы которых «засветились» во время вооруженной агрессии РФ на Донбассе.
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