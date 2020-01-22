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Украина

Трамп и Зеленский в Давосе: СМИ пишут о возможной встрече

13:19 22 января 2020 30
Зеленский и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе может произойти встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью Wall Street Journal глава Белого дома заявил, что встреча не была запланирована, но он открыт к переговорам тет-а-тет.

«Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что встреча запланирована», — цитирует издание слова президента США.

«Я думаю, что он действительно отличный парень…» — добавил американский лидер.

Отмечается, что накануне форума в Давосе Белый дом разослал свое расписание, в котором нет упоминания имени Зеленского.

Напомним, недавно назначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявлял, что команды президентов США и Украины работают над тем, чтобы ускорить встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. По словам Ельченко, во время его беседы с президентом США обсуждался будущий визит Зеленского в Штаты. Трамп согласился, что подготовку к встрече действительно нужно активизировать.

А в американских СМИ появилась информация, что Зеленский ищет лоббистов в США, чтобы улучшить отношения с Трампом.

Как сообщали «ФАКТЫ», 23 января в Израиле состоится встреча президентов России и Украины. Владимир Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом после Давоса.

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