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Трамп и Зеленский в Давосе: СМИ пишут о возможной встрече
На Всемирном экономическом форуме в Давосе может произойти встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью Wall Street Journal глава Белого дома заявил, что встреча не была запланирована, но он открыт к переговорам тет-а-тет.
«Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что встреча запланирована», — цитирует издание слова президента США.
«Я думаю, что он действительно отличный парень…» — добавил американский лидер.
Отмечается, что накануне форума в Давосе Белый дом разослал свое расписание, в котором нет упоминания имени Зеленского.
Напомним, недавно назначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявлял, что команды президентов США и Украины работают над тем, чтобы ускорить встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. По словам Ельченко, во время его беседы с президентом США обсуждался будущий визит Зеленского в Штаты. Трамп согласился, что подготовку к встрече действительно нужно активизировать.
А в американских СМИ появилась информация, что Зеленский ищет лоббистов в США, чтобы улучшить отношения с Трампом.
Как сообщали «ФАКТЫ», 23 января в Израиле состоится встреча президентов России и Украины. Владимир Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом после Давоса.
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