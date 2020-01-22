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Соперник Макгрегора пропустит полгода из-за полученных травм (фото)
Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне, проигравший в рамках вечера UFC 246 ирландцу Конору Макгрегору, надолго выбыл из строя.
Несмотря на то, что поединок длился всего 40 секунд, соперник успел нанести Серроне серьезные травмы, в том числе были подозрения на перелом носа. Американца прямо с T-Mobile Arena доставили в больницу, его лечение может затянуться. По прогнозам врачей, восстановление Дональда может занять шесть месяцев.
Отметим, что поражение от Макгрегора стало для Серроне третьим подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Перед боем с Конором американец уступил Тони Фергюсону после запрета доктора продолжать бой, а также был нокаутирован Джастином Гэйтжи в первом раунде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор заработал 78 млн долларов за бой с Серроне.
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