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Спорт

Соперник Макгрегора пропустит полгода из-за полученных травм (фото)

14:18 22 января 2020 65
Серроне Макгрегор
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне, проигравший в рамках вечера UFC 246 ирландцу Конору Макгрегору, надолго выбыл из строя.

Несмотря на то, что поединок длился всего 40 секунд, соперник успел нанести Серроне серьезные травмы, в том числе были подозрения на перелом носа. Американца прямо с T-Mobile Arena доставили в больницу, его лечение может затянуться. По прогнозам врачей, восстановление Дональда может занять шесть месяцев.

За 40 секунд боя Дональд получил серьезные травмы

Отметим, что поражение от Макгрегора стало для Серроне третьим подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Перед боем с Конором американец уступил Тони Фергюсону после запрета доктора продолжать бой, а также был нокаутирован Джастином Гэйтжи в первом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор заработал 78 млн долларов за бой с Серроне.

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