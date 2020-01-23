«Сильно красиво»: Монатик похвастался пикантным фото жены

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK), который отдыхает с семьей на Мальдивах, похвастался фото жены в купальнике.

Фигуру любимой женщины он целомудренно прикрыл на фото ракушкой.

«Сильно красиво тут конечно…», — подписал снимок Дмитрий, добавив в тэгах «Венера» и «Рождение».

«Современный Боттичелли или Рождение Венеры», — уточнила у себя на страничке жена артиста Ирина.

«Оу, как это мило», «Какая же у вас красивая женщина», «Настоящая жемчужина», «Боже, как же красиво», «Невероятная женщина, Дмитрий, Вы счастливчик!», «Ну, просто „Кружит Голову“», — восхитились в сети.

Напомним, что недавно Монатик впервые показал лицо младшего сына.

Также напомним, что ранее солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала фото в купальнике, а в сети ее сравнили с Венерой.

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