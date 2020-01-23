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Реконструкция боя за «Арсенал» и выставка «Зона сумерек»: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
23 января — балет «Спартак»,
24 января — опера «Набукко»,
25 января — балет «Дама с камелиями»,
26 января — концерт «Реквием»,
28 января — балет «Лебединое озеро»,
29 января — опера «Аида».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
С 23 января в Музее Варвары и Богдана Ханенко проходит выставка живописи и гравюры известных художников из коллекции искусствоведа Василия Щавинского.
Адрес: ул. Терещенковская, 15.
Цена: 90 грн.
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25 января в 16:00 на Арсенальной площади состоится масштабная реконструкция боя за завод «Арсенал», прошедшего в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками. Будет использовано оружие того времени.
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До 6 февраля в Музее истории Киева проходит выставка «Зона сумерек». В экспозиции работы: Григория Светлицкого, Анатолия Лимарева, Самуила Каплана и других живописцев и графиков.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: 30—45 грн.
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До 30 января в галерее «Митець» проходит художественная выставка картин известного художника Шри Чинмоя. На выставке представлены 143 работы мастера.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 12.
Вход свободный.
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До 2 февраля в Центральном доме художника проходит выставка «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників».
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
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С 29 января по 15 марта в галерее The Naked Room пройдет выставка гравюр и рисунков известного харьковского художника Павла Макова.
Адрес: ул. Рейтарская, 21.
Вход свободный.
***
Бесплатно можно посетить: 25 января — Музей Ивана Гончара (ул. И. Мазепы, 29), Музей гетманства (ул. Спасская, 16б). 26 января — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26), Литературно-мемориальный музей-квартиру П. Тычины (ул. Терещенковская, 5), Литературно-мемориальный музей М. Рыльского (ул. Рыльского, 7), Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6). 27 января — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2), Музей книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9, корпус 9). 29 января — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11), Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Т. Шевченко, 8а).
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Фото с сайта 5.ua
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»