Уходя из жизни, Богдан Ханенко завещал свою коллекцию Киеву, а капитал — Музею искусств

История современности

23 января 1849 года родился украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве

23 января 1960 г. Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе опустились на дно Марианской впадины (самой глубокой в Мировом океане), достигнув рекордной глубины 10 тысяч 916 метров.

25 января 1905 г. В Южной Африке найден самый большой алмаз «Куллинан» (3106 каратов).

26 января 1980 г. Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады.

27 января 1880 г. Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.

28 января 1820 г. Экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду.

29 января 1860 г. Родился один из самых известных драматургов мира, писатель Антон Павлович Чехов.

Богдан Ханенко появился на свет в селе Лотаки Черниговской губернии. Он был потомком гетмана Правобережной Украины Михаила Ханенко. В 1871 году окончил юридический факультет Московского университета и через два года стал в Петербурге мировым судьей. В своих мемуарах Ханенко вспоминал, что округ, где он служил, находился поблизости от Апраксиного подворья, где торговали антиквариатом. Антиквары в порядке «налаживания контактов» информировали судью о наиболее ценных поступлениях. «Сидя шесть дней в моей камере на углу Фонтанки и Апраксина переулка, — вспоминал Ханенко, — я, конечно, всегда был в курсе того, что из художественных произведений являлось на рынке, и одним из первых являлся на осмотр. Довольно близко сошелся с пейзажистом Шишкиным, бывал у Крамского, встречался с Айвазовским, Риццони, Куинджи… Заинтересовался российской живописью, стал посещать выставки картин, ходил в мастерские художников и начал присматриваться к их работам. Передо мной открывался новый мир, и с тех пор призвание мое определилось — я уже бесповоротно принялся изучать старинную живопись и убедил себя собирать произведения».

Занятию коллекционированием поспособствовала и личная жизнь молодого юриста. В 1874 году он женился на Варваре Терещенко, дочери одного из богатейших людей того времени и наиболее известных меценатов за всю историю Украины Николая Терещенко. Варвара, увлекшись коллекционированием древнерусских икон, как-то призналась: «У меня страсть к коллекционированию, всегда очень жаль пропускать хорошую вещь». Во время свадебного путешествия в Италию молодожены приобрели немало произведений для своей коллекции.

Экспозиция Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

С конца 70-х годов XIX века супруги Ханенко проживали за границей и общались с европейскими антикварами. Богдан и Варвара начали формировать собственную коллекцию, прислушиваясь к мнению лучших экспертов. Пять лет Богдан Иванович работал в Варшавском окружном суде, регулярно посещая распродажи произведений искусства. Супруги постоянно выезжали на аукционы в Вену, Мадрид, Рим, Берлин. Покупали полотна и предметы старины, античной культуры, отдавая предпочтение живописцам Голландии, а также итальянским мастерам конца XIV—XVIII вв. еков.

Выйдя в отставку в 1881 году, Ханенко с женой поселился в Киеве. Дом № 15 на Алексеевской (ныне Терещенковской) улице, который перешел в 1888 году от отца Варваре, был построен по проекту архитектора Роберта Мельцера. Интерьеры дома были оформлены по эскизам Михаила Врубеля, Вильгельма Котарбинского. В Киеве Богдан Иванович принимал участие в работе многочисленных коммерческих организаций и просветительских учреждений, а в 1896 году возглавил правление Общества свекольно-сахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко.

Свою коллекцию произведений искусства супруги Ханенко собирались передать соотечественникам, это была их мечта. Богдан Иванович говорил: «Иметь картину Тициана или греческий мрамор V века и не показывать все это — то же, что присвоить себе одному неопубликованные произведения Пушкина, Гете, Шекспира. Творения гениев по своей сути не должны принадлежать только тем, кто ими владеет».

В 1913 году Ханенко заявил, что готов открыть к коллекции доступ всем желающим. Петербургский журнал «Зодчий» откликнулся на эту инициативу в разделе «Хроника»: «Киев. Известный любитель искусства и коллекционер Б. И. Ханенко превращает свой дом в хранилище предметов искусства и картинную галерею, открываемые для общественного пользования».

Чтобы обезопасить свой музей от произвола чиновников, Ханенко продумал схему его финансирования. В 1913 году он купил примыкающую к его особняку по ул. Алексеевской усадьбу с трехэтажным домом и флигелем, принадлежавшую Ольге Терещенко (младшей сестре его жены). На этом месте в 1914 году был построен шестиэтажный дом. По списку жильцов на 1916 год видно, что один этаж оставлен свободным — он предназначался для библиотеки и служебных помещений музея. Остальные 50 квартир были сданы в аренду. Средняя годовая плата за четырехкомнатное жилье в центре Киева составляла тогда около 450 рублей, а в доме Ханенко — 2 тысячи рублей в год. Ежегодно получаемые 100 тысяч рублей предназначались на содержание музея, выплату жалованья сотрудникам, пополнение коллекции, научную работу.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

В 1917 году Богдан Иванович ушел из жизни. Он оставил завещание, согласно которому коллекция передавалась в дар Киеву и все капиталы Ханенко переходили музею. Варвара Николаевна вернула коллекцию из Москвы, а в 1918 году передала коллекцию Украинской академии наук (Государственный музей западного и восточного искусства). В 20—30-е годы советские власти начали распродажу музейных и церковных ценностей, и музей лишился византийских икон, многих картин. Однако основные потери были в период немецкой оккупации Киева, когда вывезли более 300 картин, более 20 тысяч гравюр и 9 скульптур.

В январе 2011 года музею был присвоен статус национального и согласно указу президента он стал Музеем искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в 2014 году из резиденции Виктора Януковича в Музей искусств имени Варвары и Богдана Ханенко в Киеве вернули картины стоимостью около 28 миллионов гривен, а в 2015-м — похищенный злоумышленниками скифский медный таз-лутерия, изготовленный 2,5 тысячи лет назад.

Фото с сайта Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

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