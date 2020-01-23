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У звезды фильма «Москва слезам не верит» внезапно умер сын
У звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой большое горе — у актрисы умер единственный сын. Даниле Перову был всего 51 год. О смерти мужчины сообщается на сайте «Содружества актеров Таганки».
«Дорогие друзья, коллеги! Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом. Коллектив театра», — пишут на официальном сайте.
Предварительной причиной смерти актера называют тромб. Эту версию подтверждает и актриса Елена Скороходова.
«У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968-го года рождения. Какая боль! Причина — тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына — это страшно. Царствие Небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне», — написала в Facebook Скороходова.
Напомним, Данила Перов окончил школу-студию МХАТ, с 1994 года служил в «Содружестве театров Таганки», снимался в сериалах. В 2012-м получил звание заслуженного артиста РФ.
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