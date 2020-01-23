24.28 / 24.55 26.82 / 27.22
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У звезды фильма «Москва слезам не верит» внезапно умер сын

14:58 23 января 2020 404
Раиса Рязанова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

У звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой большое горе — у актрисы умер единственный сын. Даниле Перову был всего 51 год. О смерти мужчины сообщается на сайте «Содружества актеров Таганки».

«Дорогие друзья, коллеги! Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом. Коллектив театра», — пишут на официальном сайте.

Предварительной причиной смерти актера называют тромб. Эту версию подтверждает и актриса Елена Скороходова.

«У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968-го года рождения. Какая боль! Причина — тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына — это страшно. Царствие Небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне», — написала в Facebook Скороходова.

Напомним, Данила Перов окончил школу-студию МХАТ, с 1994 года служил в «Содружестве театров Таганки», снимался в сериалах. В 2012-м получил звание заслуженного артиста РФ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти музыканта группы «Ляпис Трубецкой».

Также недавно ушел из жизни режиссер «Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер