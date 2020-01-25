Совсем не январская погода: синоптики уточнили прогноз на выходные

Украина

Последние дни этой недели в Украине будут, как и раньше, без снега и относительно теплыми. Ветер утихнет. Температура воздуха на большей части страны сохранится в пределах минус 1 — плюс 1 градус.

По прогноззам Укргидрометцентра, в субботу, 25 января, осадки возможны только в Харьковской и Луганской областях. На западе страны ночные заморозки сохранятся на уровне 3−5 градусов ниже нуля, в центре столбики термометров будут колебаться между значениями минус 1 — плюс 1 градус, а в Крыму — между нулем и 2 градусами тепла.

26 января мокрый снег и дождь ожидаются во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Температура воздуха днем в этих регионах поднимется до 4 градусов тепла, а ночью ожидаются минус 1- плюс 1 градус.

В Киеве в последний день недели будет малооблачно, ожидается до 4 градусов тепла, а в Одессе, Николаеве и Херсоне будет еще теплее — до 8 градусов выше нуля.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в дальнейшем в Украине лето всегда будет жарким, а привычной зимы ожидать не стоит.

Между тем, народные синоптики не исключают, что по окончании календарной зимы в Украине могут ударить сильные морозы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter