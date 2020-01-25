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На Житомирщине разгорелся скандал из-за театральной постановки на русском языке в военном городке
В Новоград-Волынском Житомирской области жители неоднозначно встретили новость о том, что в городе собираются показать спектакль «Евгений Онегин» на русском языке.
Информацию с фото городской газеты со статьей «Битва культур на главной сцене Новограда» опубликовали в Facebook в паблике «Братство ОУН-УПА Новоград». В газете размещена также афиша спектакля.
Возмущенные жители пишут, что в месте, где дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада, которая одной из первых воевала с российскими оккупантами на Донбассе, где живут семьи военнослужащих, погибших от рук россиян, городское управление культуры пытается насаждать культуру страны-агрессора.
Отметим, до войны в Новоград-Волынском размещалось несколько воинских частей, позже они были расформированы. Но все же большую часть населения составляют именно военные и их семьи. Война на востоке Украины коснулась почти всех жителей Новограда. Поэтому пропагандирование русской культуры, хоть и вошедшей в число мировой классики, очень болезненно для жителей города.
Однако в соцсетях вместе с поддержкой мнения о несвоевременности показа произведения Пушкина на сцене городского театра, появились и другие мнения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Новоград-Волынском осквернили память погибшего бойца АТО Юрия Глухова. Сначала неизвестные устроили погром на городском кладбище и разбили памятник на могиле героя. После этого они уничтожили табличку-указатель на улице, которая носит имя Юрия Глухова.
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