Украина

На Житомирщине разгорелся скандал из-за театральной постановки на русском языке в военном городке

В Новоград-Волынском Житомирской области жители неоднозначно встретили новость о том, что в городе собираются показать спектакль «Евгений Онегин» на русском языке.

Информацию с фото городской газеты со статьей «Битва культур на главной сцене Новограда» опубликовали в Facebook в паблике «Братство ОУН-УПА Новоград». В газете размещена также афиша спектакля.

Возмущенные жители пишут, что в месте, где дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада, которая одной из первых воевала с российскими оккупантами на Донбассе, где живут семьи военнослужащих, погибших от рук россиян, городское управление культуры пытается насаждать культуру страны-агрессора.

Отметим, до войны в Новоград-Волынском размещалось несколько воинских частей, позже они были расформированы. Но все же большую часть населения составляют именно военные и их семьи. Война на востоке Украины коснулась почти всех жителей Новограда. Поэтому пропагандирование русской культуры, хоть и вошедшей в число мировой классики, очень болезненно для жителей города.

Однако в соцсетях вместе с поддержкой мнения о несвоевременности показа произведения Пушкина на сцене городского театра, появились и другие мнения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Новоград-Волынском осквернили память погибшего бойца АТО Юрия Глухова. Сначала неизвестные устроили погром на городском кладбище и разбили памятник на могиле героя. После этого они уничтожили табличку-указатель на улице, которая носит имя Юрия Глухова.

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