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Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

0:27 27 января 2020 265
Стиралка
Инф. «ФАКТОВ»

В Свердловской области России, где ранее произошло смертельно ДТП с украинцами, случился печальный инцидент: в городе Талица женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об сообщает сайт телеканала РенТВ.

Сообщается, что инцидент произошел в благополучной многодетной семье.

Ночью, когда муж и трое старших детей спали, у женщины начались преждевременные роды. После этого она постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он появился на свет мертвым.

По словам соседей, полицию в квартиру вызвал супруг женщины: утром он встал, чтобы собрать детей в школу и садик, и увидел жену в крови. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.

По данным телеканала, в семье женщины помимо погибшего младенца есть еще двое детей. Сейчас их забрали у отца: старшего поместили в детдом, а младшую — в больницу.

Сама мать находится в больнице под присмотром полицейских.

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) были вынуждены оказывать помощь мальчику, который застрял в стиральной машине.

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