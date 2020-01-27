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Общество и люди

Как в сказке: в конце января в Украине появились первоцветы

10:52 27 января 2020 71
Первоцвет
Инф. «ФАКТОВ»

Аномально теплая зима стала причиной раннего появления первоцветов, их, в частности, заметили на Белосарайской косе в Приазовье, на юге Донецкой области.

Впрочем, есть они и много севернее. Так, первоцветы появились возле дома народного депутата Украины Ирины Геращенко — политик выложила фотографии на своей страничке в Facebook. «Получается, вредная принцесса, которая требовала подснежники в новогоднюю ночь, что-то знала? Январские цветы возле дома. Аномальная зима», — пишет Ирина Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму 31 декабря 2019 года был зафиксирован температурный рекорд — дневная температура составила 5 градусов тепла. А в окрестностях Ялты местные жители заметили цветущие подснежники.

В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима — когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд. Февраль также обещает быть теплым.

Фото со странички Ирины Геращенко в Facebook.

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