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Коронавирус добрался до США. Растет число заболевших в Австралии, Индии и на Тайване
Смертельный китайский коронавирус 2019-nCoV обнаружили в США. Его диагностировали у пятерых туристов из Уханя. Об этом сообщает УНН.
«Сообщается также, что инфекция 2019-nCoV распространяется за рубежом, включая США, где пять случаев заболевания у туристов из Уханя было подтверждено в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) по состоянию на 26 января 2020 года», — утверждается в сообщении Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).
Указывается также, что в США пока не зафиксировали факты распространения вируса от человека к человеку, однако медики не исключают, что это может произойти.
Пятый случай заражения коронавирусом зафиксировали на территории Австралии — 21-летняя женщина из Китая прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань. Четвертый случай подтвержден на Тайване. А в штате Раджастан на севере Индии изолировали врача, который вернулся из Китая с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса Монголия закрыла границу с Китаем.
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