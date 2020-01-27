Общество и люди

Дождь, снег и ветер: синоптик рассказала о непогоде в Украине

Как и прогнозировалось ранее, во вторник, 28 января, в Украину придут осадки.

«Сначала к нам прыгнут дожди с Черного моря. Во вторник в южной части Украины будет облачно и влажно. Возможно, дотянет до Кропивницкого и Днепропетровской области», — такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко, уточняющая, что на остальной территории будет сухо, хотя к вечеру 28 января в Карпатах могут пойти дожди и мокрый снег.

А уже в среду, 29 января, циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины — дождь, мокрый снег и сильный ветер.

«Температура воздуха будет, как банджи-прыжки: минувшей ночью, например, приближалось к -5−8 градусам, а 28 января в южной части столбики термометров будут достигать + 7 + 10 градусов. Общая термическая картина в Украине: в течение дня + 3 + 7 градусов, в четверг, 30 января, похолодает до 0 + 4 градусов», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 28 января — без осадков, тепло — до + 4 + 6 градусов, а если солнце разгонит тучи, то и еще теплее.

29 января в столице будет облачно, усилится ветер, ожидается дождь и мокрый снег.

30 января в Киеве похолодает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют теплый февраль, а также раннюю и теплую весну.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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