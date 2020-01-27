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Тетя Ким Чен Ына впервые после казни мужа и слухов о своем отравлении вышла в свет с племянником (видео)

Тетя руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за последние шесть лет появилась на публике. В 2013 году стало известно, что муж Ким Ген Хи, Чан Сон Тхэк, был казнен по приказу Ким Чен Ына по обвинению в коррупции и госизмене.

Как пишет издание The Sun, ходили также слухи, что сама Ким Ген Хи была отравлена после того, как посмела жаловаться из-за смерти супруга. По другим данным, она покинула страну.

Однако, тетушка лидера КНДР, судя по всему, осталось жива и простила ему убийство мужа. Ким Ген Хи вместе с племянником и его женой Ли Соль Чжу посетила праздничный концерт в Пхеньяне по случаю лунного Нового года.

Ким Ген Хи — дочь основателя КНДР Ким Ир Сена и сестра Ким Чен Ира.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын открыл новый город в Северной Корее — там есть даже торговые центры.

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