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Кинообзор

«Кролик Джоджо», претендующий на шесть «Оскаров», и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, в том числе картина «Экс», снятая отечественными кинематографистами. Сразу три ленты претендуют на то, чтобы называться премьерой недели — мультфильм «Барашек Шон: Фермагеддон», один из главных претендентов на премию «Оскар» «Кролик Джоджо» и комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Поклонники Дастина Хоффмана смогут увидеть знаменитого актера в итальянском триллере «Девушка в лабиринте». Фильмы ужасов представлены картиной «Соглашение с потусторонним». О фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе, читайте здесь.

«Экс»

(12+, Украина, Т.Т.М., криминальная драма, боевик, бюджет — 26,6 миллиона грн.)

Действие картины разворачивается в 1932 году в Галиции и основано на реальных событиях. Четверо молодых парней, входящих в подпольную Украинскую военную организацию, продумали план ограбления почты с целью завладения государственными деньгами. Такой террористический акт называется «экс». План был хорош, вот только на деле все пошло не так, как хотелось…

Фильм снял режиссер Сергей Лысенко. Это его первая работа в кино. На главные роли он взял также дебютантов — молодых актеров из Галиции Виталия Гордиенко, Ореста Пастуха, Василия Колесника, Романа Крывдыка. Картина была представлена Вильнюсском международном кинофестивале в марте 2019 года.

«Барашек Шон: Фермагеддон»

(6+, Великобритания, Aardman Animations, анимационный фильм для семейного просмотра)

Барашек Шон — культовый мультипликационный персонаж, придуманный британским режиссером Ником Парком много лет назад. Впервые зрители увидели его в 1995 году. Сначала Шон появился в мультиках Парка про Уоллеса и Громита, затем сам стал главным героем множества короткометражных мультфильмов.

На данный момент снято шесть сезонов мультсериала «Барашек Шон», всего 150 эпизодов. В 2015 году появился полнометражный мультфильм «Барашек Шон», собравший в мировом прокате 106,2 миллиона долларов при бюджете 25 миллионов долларов. В «Фермагеддоне» Шону приходится иметь дело с инопланетянином, космический корабль которого приземлился недалеко от фермы, где живет барашек со своими друзьями.

В Европе мультфильм вышел в прокат в октябре 2019 года и собрал 37,7 миллиона долларов.

«Кролик Джоджо»

(12+, США, Walt Disney, трагикомедия, бюджет — 14 миллионов долларов)

Картина претендует на премию «Оскар» в шести номинациях, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший адаптированный сценарий». Необычную трагикомедию снял в Голливуде талантливый новозеландский режиссер Тайка Вайтити. Он громко заявил о себе 14 лет назад как актер в нашумевшей короткометражке «Реальные упыри», на основе которой в 2014 году сделал полнометражный фильм, тут же ставший культовым. «Черный» юмор Вайтити заинтересовал Голливуд настолько, что ему доверили снять блокбастер «Тор: Рагнарек», собравший 854 миллиона долларов в мировом прокате. Именно этот коммерческий успех позволил талантливому представителю народа маори взяться за «Кролика Джоджо».

Действие фильма происходит в нацистской Германии на заключительном этапе Второй мировой войны. Главный герой — 10-летний Джоджо. Мальчик живет со своей матерью. Его отец был призван в армию и ушел воевать. Вестей от него давно нет. Джоджо испытывает затруднения в общении со сверстниками. И у него вместо реальных приятелей появляется воображаемый друг — Адольф Гитлер. Мальчик мечтает стать телохранителем настоящего фюрера. И каждый день ведет беседы с Гитлером, которого нарисовало его воображение…

Критики считают, что в определенном смысле «Кролик Джоджо» перекликается с известным фильмом итальянского режиссера Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», получившим в 1998 году три премии «Оскар». Картина Вайтити, кроме того что представлена в шести номинациях на награды Американской киноакадемии, уже получила ряд призов. Исполнитель роли Джоджо Роман Гриффин Дэвис стал лауреатом престижной премии «Выбор критиков» как лучший дебютант. При этом у фильма очень неплохие кассовые сборы. «Кролик Джоджо» уже принес 35,3 миллиона долларов в мировом прокате.

«Плохие парни навсегда»

(16+, США, Sony Pictures, комедийный боевик, бюджет — 90 миллионов долларов)

Крутые полицейские Майк Лоури и Маркус Бэрнетт в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса вернулись! Поклонники «Плохих парней» ликуют. Напомним, первая часть этой популярной киносерии вышла в прокат в 1995 году. Ее снял известный режиссер Майкл Бэй, специалист по блокбастерам — достаточно упомянуть его «Трансформеров». «Плохие парни» собрали 141,4 миллиона долларов при бюджете 19 миллионов долларов.

«Плохие парни 2» появились в 2003 году. Бюджет второй части вырос до 130 миллионов долларов. Майкл Бэй не подвел студию Sony Pictures — сборы составили 273,3 миллиона долларов. Работа над третьей частью шла долго и сложно. В результате Бэй ушел из проекта, не договорившись о бюджете картины. Затем были проблемы с плотным рабочим графиком Уилла Смита. Наконец, к съемкам приступили под руководством режиссерского дуэта в лице Билала Фаллы и Адиля эль-Арби. Они начинали свою карьеру в Бельгии и добрались до Голливуда. Известно, что Адиль и Билал сейчас уже работают над четвертой частью «Полицейского из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи в главной роли.

Но вернемся к третьей части «Плохих парней». Бэрнетт вышел на пенсию. Лоури просил его не делать этого, но Маркус не послушал. Однако он меняет свое решение, после того как на его бывшего напарника совершают покушение. Оказывается, из тюрьмы сбежала вдова наркобарона, которая решила мстить за гибель мужа полицейским из Майами.

«Девушка в лабиринте»

(16+, Италия, Gavila, триллер, бюджет — 5 миллионов долларов)

Главная героиня приходит в себя в помещении, похожем на больничную палату. У девушки сломана нога, и она ничего не помнит, даже свое имя. С ней общаются двое мужчин — частный детектив и криминальный психолог. Они рассказывают, что 15 лет назад она стала жертвой похищения, чудом выжила и смогла сбежать. Девушке предлагают пройти сеанс гипноза, чтобы вернуть память и разгадать страшную тайну ее прошлого…

Снял картину итальянский режиссер Донато Карризи («Девушка в тумане»). Ему удалось пригласить в свой проект звезду Голливуда, обладателя премии «Оскар» Дастина Хоффмана («Тутси», «Крамер против Крамера») и культового итальянского актера Тони Сервилло, который прославился благодаря нашумевшим фильмам Паоло Соррентино «Великая красота» и «Сильвио и другие». Сервилло и Карризи уже работали вместе в картине «Девушка в тумане». Главную женскую роль в триллере исполнила 27-летняя итальянская актриса Валентина Белле. Она снималась у Джорджа Клуни в мини-сериале «Уловка 22».

«Соглашение с потусторонним»

(16+, США, Boom Done Productions, фильм ужасов)

В доме молодого отца-одиночки начинают происходить сверхъестественные события. Он подозревает, что в его сына вселился демон или иная злая сила. Отчаявшись, мужчина обращается за помощью к священнику, чтобы тот провел обряд изгнания беса. Оказывается, у этого священнослужителя уже был подобный опыт, но тогда обряд не удался…

В российском прокате фильм известен как «Изгоняющий дьявола: Абаддон». Снял картину режиссер и сценарист Пирри Реджинальд Тео («Проклятие Спящей красавицы»). Главные роли исполнили Роберт Казински («Варкрафт: Начало») и Питер Джейсон («Мир Юрского периода 2»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые претендендуют на самую престижную кинопремию в мире — «Оскар». Победители станут известны 9 февраля 2020 года.

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