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Шоу-бизнес

Это придурь: Боярский шокировал заявлением о людях, желающих завести детей

17:21 27 января 2020 91
Михаил Боярский
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский актер Михаил Боярский, вызвавший гневную реакцию общества своим высказыванием о роли женщины, отличился очередным заявлением. 70-летний артист шокировал своим отношением к людям, решивших завести детей в солидном возрасте. Он назвал такое желание придурью.

«Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя», — сказал Боярский в программе «Ты не поверишь!».

Более того, он нелицеприятно высказался и о своей супруге Ларисе Луппиан, с которой прожил в браке 40 лет, воспитывает двоих детей и четверых внуков. На вопрос в студии, как бы он отреагировал на то, если бы она предложила завести ребенка, он ответил резко.

«Значит, у нее не все в порядке с мозгами», — безапелляционно сказал Боярский.

Ранее он вызвал бурную реакцию высказываниями о роли женщины. По мнению артиста, основная функция прекрасной половины человечества сводится лишь к роли матери.

«Мать, прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом Богом. По-другому будет извращение в ту или другую сторону. Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьезные проявления как мужчина, будь то вокал, будь то живопись. Я сексист… Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе», — говорил он.

Зачать ребенка, считает Боярский, можно только естественным путем. Репродуктивные технологии и суррогатное материнство — это все блажь.

«Как только начинаются эксперименты с полами, эмбрионами, химией, технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка, — не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей», — говорил Боярский.

Ранее актер стал героем парковки — он оставил свой внедорожник в неположенном месте и спокойно ушел, а затем еще и оскорбительно высказался.

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