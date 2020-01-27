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Украина

Особый статус Донбасса и амнистия боевиков: КСУ принял решение по скандальным законам

17:34 27 января 2020 286
КСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят еще в 2014 году, а затем продлен до конца 2019, не будет проверяться на конституционность.

Такое решение принял Конституционный суд Украины (КСУ), сообщает «РБК-Украина».

В понедельник, 27 января, Большая палата КСУ отказала в рассмотрении июльского 2019 года представления 53 депутатов Верховной рады 8-го созыва, которое инициировало «Объединение «Самопомич».

Нардепы просили признать неконституционными закон, получивший название «об особом статусе Донбасса», а также закон об амнистии боевиков.

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» новой Верховной Радой было продлено до конца 2020 года. Это единственная правка, предусмотренная к тексту базового закона 2014 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин настаивает на необходимости внесения Украиной изменений в Конституцию в части закрепления «особого статуса Донбасса». По его мнению, это станет выполнением Минских соглашений, альтернативы которым он не видит.

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