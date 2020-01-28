Украина

В 2008 году НАТО отказало Украине в предоставлении Плана действий относительно членства в Альянсе, предложив вместо этого Годовую национальную программу, которую наша страна и выполняет. В ее рамках в ВСУ создаются подразделения по стандартам Альянса.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Обозреватель».

На определенном этапе в украинском политикуме появилась идея подать повторную заявку на План действий относительно членства. Но юридически и политически это было ошибочным шагом — могут последовать новые условия, программы и т. д. Нужно добиваться рассмотрения уже поданной в 12 лет назад заявки полноценное членство.

«На определенном этапе появилась идея в украинском политикуме подать повторную заявку на План действий относительно членства. Но юридически и политически это ошибочный шаг. Поэтому эти политические дискуссии погасли, и Верховная Рада приняла заявление, в котором, в частности, отметила, что она призывает НАТО отреагировать на заявку 2008 года и таки предоставить Украине План действий относительно членства. У нас были очень жаркие дискуссии, но в итоге все сложилось нормально», — рассказал КУлеба.

На вопрос, примет ли НАТО в свои ряды страну, которая имеет неурегулированный территориальный конфликт, Кулеба ответил: «Безусловно, если речь идет о военно-политическом блоке, на политическом уровне ситуация в стране и вокруг нее имеет значение. Впрочем, мы понимаем, что членство в НАТО — это процесс, который займет определенное время, и у нас есть достаточно времени для того, чтобы урегулировать все конфликты».

На вопрос, может ли Украина вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС, вице-премьер заявил: «Безусловно. Я все еще считаю, что так и будет». «Я считаю, что Украина должна быть членом НАТО. И там нет такой ситуации, когда условия вступления могут нас не удовлетворить. Но это вопрос стратегии. Сейчас главная задача — идти к членству. И это ни в коем случае не может подвергаться сомнению. Украина не должна идти куда-либо в другом направлении, кроме как к членству в Европейском Союзе и НАТО», — отметил он.

Пока же у нашей страны есть возможность присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО — это позволит участвовать в учениях НАТО и сотрудничать с разведками стран-членов.

Это, по словам политика, очень важная программа НАТО, которая предусматривает несколько направлений, которые особенно для нас интересны: участие в учениях, которые открыты только для государств-членов и участников этой программы, и углубленный обмен разведывательными данными.

«Разведка — это наиболее чувствительная сфера, и, если ты углубляешь взаимодействие в этой сфере — открывается больше дверей. Это означает, что тебе доверяют, и ты можешь открывать новые двери. Это такой индикатор доверия», — пояснил вице-премьер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский считает, что сейчас для Украины — очень удобный момент для вступления не только в НАТО, но и в Европейский Союз — в связи с выходом из него Великобритании.

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