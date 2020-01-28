- 04:40 Ошибочный шаг: Кулеба рассказал, почему Украине не стоит подавать повторную заявку на членство в НАТО
- 03:55 Спас от верной смерти: отец закрыл упавшую с платформы дочь своим телом
- 03:22 Невезучая принцесса: Елизавета II снова потребовала отложить свадьбу своей внучки Беатрис
- 02:57 Забыла одеть бюстгальтер: солистка "ВИА Гры" порадовала фанатов "горячим" снимком
- 02:28 Спасение близко: украинцам обещают ускорить диагностику "китайского" коронавируса
- 01:56 "Гонки" со скелетом: мужчина придумал хитрый способ передвижения по выделенной полосе
- 01:35 "Сам на утро бабой стал": мужчина "сменил пол", чтобы скрыться от алиментов
- 00:58 Отключить Россию от SWIFT: Сенцов назвал самый эффективный шаг для давления на Путина
- 00:31 «Секси-ротик»? Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников
- 27.01 23:49 Украинцам могут компенсировать задержки с выплатой зарплат и пенсий: что об этом известно
- 27.01 23:24 Факел на мосту: под Киевом во время движения загорелся грузовой автомобиль
- 27.01 22:55 У Рябошапки предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками генпрокуратуры
Ошибочный шаг: Кулеба рассказал, почему Украине не стоит подавать повторную заявку на членство в НАТО
В 2008 году НАТО отказало Украине в предоставлении Плана действий относительно членства в Альянсе, предложив вместо этого Годовую национальную программу, которую наша страна и выполняет. В ее рамках в ВСУ создаются подразделения по стандартам Альянса.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Обозреватель».
На определенном этапе в украинском политикуме появилась идея подать повторную заявку на План действий относительно членства. Но юридически и политически это было ошибочным шагом — могут последовать новые условия, программы
«На определенном этапе появилась идея в украинском политикуме подать повторную заявку на План действий относительно членства. Но юридически и политически это ошибочный шаг. Поэтому эти политические дискуссии погасли, и Верховная Рада приняла заявление, в котором, в частности, отметила, что она призывает НАТО отреагировать на заявку 2008 года и таки предоставить Украине План действий относительно членства. У нас были очень жаркие дискуссии, но в итоге все сложилось нормально», — рассказал КУлеба.
На вопрос, примет ли НАТО в свои ряды страну, которая имеет неурегулированный территориальный конфликт, Кулеба ответил: «Безусловно, если речь идет о военно-политическом блоке, на политическом уровне ситуация в стране и вокруг нее имеет значение. Впрочем, мы понимаем, что членство в НАТО — это процесс, который займет определенное время, и у нас есть достаточно времени для того, чтобы урегулировать все конфликты».
На вопрос, может ли Украина вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС, вице-премьер заявил: «Безусловно. Я все еще считаю, что так и будет». «Я считаю, что Украина должна быть членом НАТО. И там нет такой ситуации, когда условия вступления могут нас не удовлетворить. Но это вопрос стратегии. Сейчас главная задача — идти к членству. И это ни в коем случае не может подвергаться сомнению. Украина не должна идти куда-либо в другом направлении, кроме как к членству в Европейском Союзе и НАТО», — отметил он.
Пока же у нашей страны есть возможность присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО — это позволит участвовать в учениях НАТО и сотрудничать с разведками стран-членов.
Это, по словам политика, очень важная программа НАТО, которая предусматривает несколько направлений, которые особенно для нас интересны: участие в учениях, которые открыты только для государств-членов и участников этой программы, и углубленный обмен разведывательными данными.
«Разведка — это наиболее чувствительная сфера, и, если ты углубляешь взаимодействие в этой сфере — открывается больше дверей. Это означает, что тебе доверяют, и ты можешь открывать новые двери. Это такой индикатор доверия», — пояснил вице-премьер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский считает, что сейчас для Украины — очень удобный момент для вступления не только в НАТО, но и в Европейский Союз — в связи с выходом из него Великобритании.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!