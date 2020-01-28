Украина

Мокрый снег и ветер: синоптик дала неутешительный прогноз погоды в Украине

В среду, 29 января, активные атмосферные фронты обусловят осложнение погоды в Украине — в западных регионах, Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег и налипание мокрого снега.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, предупреждающая и о сильном, до штормовых порывов, ветре южного направления.

Температура воздуха в Украине днем в среду ожидается в пределах 0 + 4 градусов, на юге — до + 4 + 8 градусов, в Крыму — до + 6 + 10 градусов.

В Киеве 29 января пойдет дождь, который к вечеру может перейти в мокрый снег. Также ожидается сильный ветер и невысокая температура — 0 + 2 градуса.

«Словом, погода в среду имеет все шансы получить категорию „какабеки“. Подготовьте головы, лопаты, автомобили — все же циклон, надо к нему отнестись с вниманием и уважением», — шутит синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погода в январе отвечает показателям середины ноября или марта. По прогнозам синоптиков, февраль также ожидается аномально теплым.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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