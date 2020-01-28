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Похолодание и мокрый снег с дождем: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни
Как и обещали синоптики, после сухой и довольно теплой погоды, в Украине в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник, 28 января, температура воздуха будет в пределах 0−2 градуса тепла. В Крыму воздух прогреется до +8 градусов. В западных и южных областях синоптики прогнозируют до 6−7 градусов выше нуля. На востоке и в Закарпатье температура воздуха достигнет отметки +4 градуса.
Осадки ожидаются в западном и юго-восточном регионе Украины. В Закарпатье дождь может перейти в мокрый снег.
В среду, 29 января, столбики термометра будут показывать от 0 до +4 градусов днем, а на юге и в Крыму до + 6−8 градусов. Ночью около минус 2 градусов будет по всей территории.
По прогнозами метеорологов, февраль в Украине, как и предыдущие два месяца зимы, тоже будет аномально теплым.
Напомним, синоптики считают, что украинцам стоит привыкать к теплой и дождливой зиме с несколькими «всплесками» морозов.
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