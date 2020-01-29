Здоровье и медицина

В Киеве школы закрывают на карантин: что об этом известно

В Киеве отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19 процентов. Так, за прошлую неделю зарегистрировано 10 920 больных (на предыдущей неделе этот показатель был 9 176). Между тем, по данным столичного департамента здравоохранения, интенсивность эпидпроцесса все еще находится на низком уровне и не требуется применение дополнительных мер. А в целом по Украине отмечается резкое увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ, поэтому школы и детсады по всей стране массово закрывают на карантин.

В Киеве же заболело 4 187 взрослых (ранее это число составляло 3 823) и 6 733 ребенка (5 349). Среди школьников заболеваемость выросла на 35,6 процента. В медучреждения города госпитализированы 186 человек, из них 150 детей.

По информации департамента образования и науки, в Киеве учебный процесс приостановлен полностью в одной школе и еще в восьми — частично (31 класс). На сегодня закрыты на карантин:

- в Голосеевском районе — одна школа частично (два класса);

- в Дарницком районе — две школы частично (два класса);

- в Оболонском районе — одна школа частично (13 классов);

- в Печерском районе — одна школа частично (пять классов);

- в Святошинском районе — одна школа полностью и три — частично (девять классов).

Руководители учебных заведений имеют право полностью или частично приостанавливать занятия в школах при отсутствии пятой части учеников (от общего числа) из-за заболевания гриппом или ОРВИ. Директор школы, конечно же, не врач, но он может принимать решение совместно с родителями и руководством районного управления образования, опираясь на данные статистики о заболевании детей.

Врачи советуют придерживаться правил: если заболел гриппом — сиди дома, а лучше всего — своевременно вакцинироваться. Прививка усиливает защитные функции организма и делает его более устойчивым к болезни. С начала эпидемического сезона прививки сделали 50 972 человека.

Тем временем в Киевском лабораторном центре Украины опубликовано обращение к гражданам, которых просят не паниковать по поводу выделенного коронавируса (HKU1). Ведь он циркулирует в Украине десятилетиями и, как правило, вызывает заболевания верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. А печально известный коронавирус китайского происхождения в лаборатории не выделялся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали прогноз Минздрава по поводу того, доберется ли смертельный коронавирус до Украины.

Также появилась новость о том, что из-за большого числа заболевших в школах Одессы ввели карантин, а ранее сообщалось об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа.

Кроме того, до 31 января для киевлян организована бесплатная экспресс-диагностика.



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